Grootschalige vaccinatiecampagne tegen malaria begint in twaalf Afrikaanse landen

Een gezondheidswerker staat klaar om een malariavaccin toe te dienen aan een baby in Malawi. Vooral kinderen tot 4 jaar lopen groot risico om aan malaria te overlijden. Beeld Amos Gumulira / AFP

De eerste grootschalige vaccinatiecampagne tegen malaria, een van de dodelijkste ziekten ter wereld, gaat deze maand van start. De komende jaren worden 18 miljoen doses malariavaccin geleverd aan twaalf Afrikaanse landen. Sinds 2019 wordt het RTS,S/AS01-vaccin al bij wijze van pilot toegediend in Ghana, Kenia en Malawi. Na vier doses van het vaccin is de kans om ernstig ziek te worden 40 procent kleiner. Aanvullende maatregelen blijven dus nodig, maar met elke 200 toegediende vaccins wordt een kinderleven gered, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De vraag is groter dan het aanbod; de eerste vaccins gaan nu naar landen waar de kindersterfte het hoogst is.

Meer dan de helft van de malariapatiënten die overlijden is 4 jaar of jonger. In totaal sterven elk jaar zo’n 400 duizend zeer jonge kinderen aan de ziekte. Ook voor zwangere vrouwen is malaria extra gevaarlijk. Tijdens de coronapandemie nam de malariasterfte wereldwijd na een jarenlange daling weer toe, onder andere door logistieke beperkingen. Zo zijn in 2021 in Botswana en Sierra Leone geen met insecticide geïmpregneerde klamboes verspreid, die het besmettingsgevaar sterk kunnen verminderen.

In Nigeria en Ghana is de hoop ook op een ander vaccin gevestigd, genaamd R21. Deze landen hebben dit middel al goedgekeurd voordat de WHO er haar zegen aan had gegeven. De WHO wil nog een klinische trial afwachten, maar hoopt daarna snel te kunnen handelen. Naar verluidt biedt R21 voor 80 procent bescherming. Dit vaccin zou met name in West-Afrika, waar relatief de meeste inwoners aan malaria sterven, een groot verschil kunnen maken.