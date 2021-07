Grootschalige stroomuitval in Duitsland, Belgen zitten zonder gas • Belgische dodental opgelopen tot 23

Het belangrijkste nieuws over de wateroverlast:

• De waterpiek lijkt in het zuiden van Limburg voorbij. Het water trekt vrijdag en in het weekeinde naar het noorden. Duizenden inwoners moeten daar worden geëvacueerd.

• De regio Zuid-Gelderland verwacht geen last te hebben van hoogwater in de komende nacht.

• In Duitsland kwamen al meer dan honderd mensen om het leven. Meer dan 100 duizend Duitsers zitten zonder stroom.

• In België vielen inmiddels zeker 23 doden door de overstromingen.