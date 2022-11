Grootschalige Russische luchtaanvallen maken abrupt einde aan Oekraïense overwinningsroes

Bewoners en omwonenden van een appartementencomplex in Kyiv waar een Russische raket is ingeslagen. Beeld AFP

Volgens Oekraïne betrof het de grootste Russische luchtaanval sinds het begin van de oorlog. Bijna overal in het land klonk het luchtalarm om burgers te waarschuwen voor de drones en raketten die hun kant op kwamen. Op vele plekken vonden explosies plaats, waaronder in de grote steden Kyiv, Lviv en Charkiv. Rusland vuurde ongeveer honderd raketten af, voornamelijk op cruciale infrastructuur, aldus de Oekraïners. Deze informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Volgens de burgemeester van Kyiv werden twee appartementencomplexen in het centrum van de stad getroffen. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra was in Kyiv voor een bezoek aan de Oekraïense Veiligheidsraad, waar hij miljoenen euro’s toezegde voor onderzoek naar oorlogsmisdaden. Hoekstra kon samen met zijn Oekraïense collega Koeleba toevlucht zoeken in een schuilkelder.

Thank you, dear @WBHoekstra, for your brave visit to Kyiv and your principled stance. Ukraine appreciates all the support of the Netherlands — be it defense assistance, humanitarian aid, help in recovering our energy system or joint efforts to bring Russian criminals to justice. https://t.co/rpndnqXdCa pic.twitter.com/4YUtiltmCD — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15 november 2022

De bombardementen hebben opnieuw grote schade aangericht aan het energienetwerk, vooral in het noorden en midden van het land. Onder meer in de steden Kyiv, Lviv en Zjytomyr is de stroom geheel of gedeeltelijk uitgevallen. Nog niet alle schade van eerdere aanvallen is hersteld, waardoor de energiesituatie volgens de nationale netbeheerder ‘kritiek’ is. De regering heeft mensen opgeroepen om hun elektriciteitsgebruik te minimaliseren en ‘vol te houden’. Ook zijn er voor verschillende gebieden stroomonderbrekingen aangekondigd.

Kou als wapen

De luchtaanval zou heviger zijn geweest dan die van 10 oktober, toen het Kremlin vergelding zocht voor een explosie op de Krimbrug, waarvan het Oekraïne de schuld gaf. Rusland reageerde op die gevoelige aanslag met een grootschalige luchtcampagne. In acht dagen tijd werden meer dan 400 burgerdoelen geraakt, waaronder ruim 180 woningen en 45 elektriciteitscentrales.

Daarna volgde een relatief rustige periode, waarin Oekraïne aan de winnende hand leek. Niet alleen op het slagveld behaalde het Oekraïense leger successen, waarvan de herovering van Cherson de belangrijkste is, maar ook in de rest van het land voelden mensen zich veiliger. De afgelopen tijd werd gespeculeerd dat Rusland mogelijk niet meer over voldoende munitie zou beschikken voor zulke grote luchtaanvallen.

Dinsdagochtend presenteerde Zelensky op de G20-top een plan om een einde te maken aan de oorlog. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit het moment is waarop de verwoestende Russische oorlog moet en kan worden gestopt’, aldus Zelensky. Aan de euforie kwam diezelfde dag in een klap een einde. Het lijkt erop dat Rusland zijn verliezen op de grond probeert te compenseren met luchtaanvallen, waarbij het elektriciteitsnetwerk het hoofddoel is. Met de snel naderende winter zet het Kremlin de kou in als wapen tegen de Oekraïense bevolking.

Kyiv zet intussen alle zeilen bij om de stroomvoorziening te herstellen en beter te beschermen. Westerse luchtverdedigingssystemen moeten Oekraïne minder kwetsbaar maken voor nieuwe Russische bombardementen. President Zelensky zei in videoboodschap dat de Russische rakettenregen het moreel van de Oekraïense bevolking niet zal breken. ‘Het is duidelijk wat de vijand wil, maar hij zal het niet bereiken’, zei hij. ‘We zijn aan het werk, we zullen alles herstellen, we zullen overleven.’