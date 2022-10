Grootschalige Russische aanval, groot deel Kyiv zonder water

Kyiv in duisternis gehuld, maandag 31 oktober. Beeld Andrew Kravchenko/AP

De vernietigende aanval tijdens de ochtendspits laat opnieuw zien dat het Russische leger hard kan toeslaan, ondanks de berichten over het afnemende arsenaal aan kruisraketten. Volgens Oekraïne werden zeker achttien belangrijke doelwitten beschadigd, waaronder waterkrachtcentrales.

Er vielen geen doden, wel raakten dertien mensen gewond. ‘Ter gelegenheid van Halloween besloten de Russen een nieuwe daad van raketterreur uit te voeren’, twitterde het Oekraïense minister van Defensie op sarcastische toon.

Net als op 10 oktober, toen de Russen begonnen de energievoorziening flink onder vuur te nemen, verraste de nieuwe aanvalsgolf de Oekraïense bevolking. Van Kyiv tot Charkiv en Zaporizja moesten bewoners dekking zoeken voor de rakettenregen en aanvallen met kamikazedrones. De gevolgen waren direct voelbaar. Zo’n 80 procent van de meer dan drie miljoen inwoners van Kyiv zat zonder water. Overal in de stad waren luide explosies te horen. In honderden gemeentes viel de elektriciteit uit.

Grote rookpluimen

De grootschalige aanval kwam twee dagen nadat Rusland het Oekraïense leger ervan had beschuldigd Sebastopol, hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot, te hebben aangevallen met drones. Hierbij zouden diverse schepen zijn beschadigd. Kyiv ontkende achter de aanval te zitten.

Volgens het ministerie van Defensie in Moskou werden maandag ‘militaire hoofdkwartieren en energievoorzieningen’ onder vuur genomen en was de aanval succesvol. ‘Alle doelwitten zijn geraakt’, aldus het ministerie.

Kyiv zei dat de schade nog veel groter zou zijn geweest als tientallen raketten niet waren onderschept. Oekraïne beweerde 44 van de meer dan vijftig kruisraketten te hebben vernietigd, maar dit werd niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Grote rookpluimen waren te zien boven Kyiv, waar bewoners dekking zochten in onder andere metrostations, en in veel steden klonk urenlang het luchtalarm. Ook het treinverkeer werd getroffen.

‘In plaats van te vechten op het slagveld, vecht Rusland tegen burgers’, zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba. De aanvallen dreigen de energievoorziening beetje bij beetje uit te schakelen in de aanloop naar de winter. Met man en macht probeerden de Oekraïners maandag de energie-en watervoorziening weer te herstellen, maar de aanvallen laten opnieuw zien hoe kwetsbaar belangrijke infrastructurele doelwitten zijn.

Luchtdoelwapens

Oekraïne heeft het Westen gevraagd snel moderne luchtverdedigingsmiddelen te sturen, maar slechts een paar zijn er tot nu toe geleverd, waaronder het Duitse Iris-T-luchtdoelwapen. Verwacht wordt dat de Russen de aanvallen op de civiele infrastructuur nog verder zullen opvoeren in de komende weken om de aankomst van nieuwe westerse luchtverdedigingssystemen voor te zijn.

De Amerikaanse ambassadeur in Kyiv Bridget Brink, die met haar staf ook naar de schuilkelder moest, haalde fel uit naar het Kremlin met z’n strategie om de bevolking zo hard mogelijk te treffen nu de winter nadert. Brink sprak in een tweet van ‘harteloze en barbaarse raketaanvallen om de Oekraïense bevolking in de kou en duisternis te zetten’.

Ondanks het besluit van Rusland om zich terug te trekken uit het graanakkoord vanwege de Sebastopol-aanvallen, verlieten twaalf schepen met graan en andere landbouwproducten maandag de Oekraïense havens. Moskou noemde de doortocht van schepen in de veiligheidscorridor die sinds juli in de Zwarte Zee geldt ‘onacceptabel’. Maar het ging niet zover om tot een zeeblokkade over te gaan. De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar voerde telefonisch overleg met zijn Russische collega Sergej Sjojgoe om een nieuwe blokkade van de Oekraïense havens te voorkomen en om het akkoord te redden.