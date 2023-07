Grootschalige examenfraude bij KPMG, ook door Van Boxtel: ‘Ik moest naar een afspraak’

Roger van Boxtel vertrok bij KPMG. ‘Het is uit reinheid dat ik ben opgestapt.’ Beeld ANP

De grootschalige examenfraude bij accountantskantoor KPMG past in een breder patroon van ingefluisterde antwoorden, dat bij veel bureaus al jaren van laag tot hoog gangbare praktijk is. Zelfs stevige boetes zijn niet afschrikwekkend genoeg gebleken om die cultuur te doorbreken.

Dat blijkt uit rapporten en aanklachten van Amerikaanse en Britse toezichthouders uit de afgelopen jaren. Die maken al sinds 2019 melding van gesjoemel bij de grote accountantskantoren KPMG, PwC en Ernst & Young (EY). Ook worden er sinds dat jaar boetes uitgedeeld.

KPMG Nederland maakte vrijdag bekend dat de afgelopen vijf jaar zeker vijfhonderd werknemers bij interne examens antwoorden kregen doorgespeeld. Ook president-commissaris Roger van Boxtel werd in 2021 bij zijn aantreden ‘geholpen’ bij het afleggen van een vrijwillige toets, zegt hij tegen deze krant. De voormalige D66-senator is daarom vorige maand teruggetreden uit de raad van commissarissen.

Over de auteur

Michael Persson is economieverslaggever en commentator van de Volkskrant, met een focus op weggetjesweters en sjoemelaars. Als Amerika-correspondent won hij journalistiekprijs de Tegel.

‘Ik had een enorme time squeeze, ik moest naar een afspraak’, zegt Van Boxtel in een korte toelichting. ‘Toen heeft iemand me geholpen.’ Volgens hem ging het om een vrijwillige toets over onder meer privacy-aspecten, die je steeds kon overdoen totdat je genoeg antwoorden goed had. ‘Het is uit reinheid dat ik ben opgestapt.’

Gesjoemel met examens

Ook Marc Hogeboom stapt op, de bestuurder die bij KPMG verantwoordelijk was voor kwaliteit en integriteit bij de afdeling Assurance (die toezicht houdt op de goedkeuring van jaarverslagen). ‘Terugkijkend had ik meer oog moeten hebben voor signalen die erop wezen dat er onderling antwoorden voor interne toetsen werden gedeeld binnen KPMG Nederland’, laat hij weten via een persbericht van zijn bedrijf. Hij blijft wel als partner verbonden aan KPMG, wat betekent dat hij blijft meedelen in de winst.

Bestuursvoorzitter Stephanie Hottenhuis zegt ‘enorm geschrokken’ te zijn van de bevindingen van het onderzoek. ‘Het is onacceptabel dat dit is gebeurd. Kwaliteit en integriteit zijn voor ons van zeer groot belang en hebben voortdurend onze volle aandacht.’

Toch is het merkwaardig dat de fraude de afgelopen jaren nog kon doorgaan, nadat toezichthouders in de VS de beerput al eerder hadden geopend. De Amerikaanse PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) begon al in 2017 een onderzoek naar fraude bij KPMG. De onderzoekers zagen dat de accountants vooraf gewaarschuwd werden als deze toezichthouder een extra controle wilde uitvoeren op hun belangrijke werk: het accorderen van jaarverslagen van grote ondernemingen. Tijdens dit onderzoek kwam ook het gesjoemel met examens aan het licht.

Een van de toetsen waarmee werd gefraudeerd was een extra ethische training die al door de PCAOB was opgelegd, nadat die in 2017 had ontdekt dat KPMG zich schuldig had gemaakt aan onethisch gedrag. KPMG wist de zaak in 2020 voor een onbekend bedrag te schikken met de SEC, de toezichthouder waar de PCAOB onder valt. Drie betrokken partners werden (voor één tot drie jaar) geschorst.

EY kwam er minder makkelijk vanaf, omdat dat ook nog eens loog tegen de SEC toen die een onderzoek naar de fraude deed. De firma moest in 2022 100 miljoen dollar betalen, onder meer voor vijftig medewerkers die hadden gesjoemeld met hun ethiekexamen.

Honderden frauderende KPMG-medewerkers

In Nederland ging het volgens een woordvoerder om diverse ‘vaktechnisch gerelateerde e-learning-trainingen over financiële verslaggeving en audit standaarden’, en daarnaast om cyberveiligheid en privacywetgeving.

De meeste van de honderden frauderende KPMG-medewerkers in Nederland hadden volgens de woordvoerder een bestand met antwoorden toegemaild gekregen, maar wie dat had gestuurd is nog niet bekendgemaakt. In de VS bleken leidinggevenden dat te doen. Ook veranderden sommige leidinggevenden in de VS in het computersysteem de formule die de cijfers voor de examen berekent, waardoor een kwart correcte antwoorden al een voldoende opleverde.

Alle betrokkenen die nog in dienst zijn, zijn gestraft, aldus de woordvoerder. ‘Er volgt in bijna alle gevallen een schriftelijke waarschuwing of berisping. Mensen zijn aangesproken op hun gedrag met een normoverdragend gesprek, dat ook als sanctie geldt. Van een handvol collega’s zal, gezien hun functie, afscheid genomen worden.’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zegt in een verklaring ‘geschokt’ te zijn over de nu ontdekte fraude bij KPMG. Bestuurder Hanzo van Beusekom wil dat het bedrijf ‘zo snel mogelijk de gedragsverandering inzet die nodig is’. Daar zal de AFM scherp op toezien, valt te lezen. Een woordvoerder kan niet zeggen of de AFM ook tot straffen zal overgaan, omdat de toezichthouder ‘vanwege de vertrouwelijkheid nooit ingaat op specifieke gevallen’.

De eigen losse moraal van de accountants gaat gepaard met een weinig kritisch oog voor de bedrijven die zij controleren. Vorige maand nog constateerde de AFM in het rapport Scherper op frauderisico's! dat accountants ‘te oppervlakkig en niet kritisch genoeg zijn’ over fraude. In de helft van de door de toezichthouder onderzochte gevallen wisten accountants de overduidelijke frauderisico’s bij de bedrijven die zij controleerden niet te onderkennen.