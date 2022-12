Grootschalige Britse stakingen: ‘Sommige vakbondsleiders willen echt de regering ten val brengen’

Medewerkers van de Royal Mail staken bij Buckingham Palace in London. Beeld Reuters

Dag Patrick, wie leggen er vrijdag allemaal het werk neer?

‘Vandaag begint de douane op vliegvelden en bij havens met staken en gaat daar mee door tot het eind van het jaar. Eergisteren en gisteren hadden we al de verpleging. Vanaf komend weekend staakt het personeel van de spoorwegen weer. Het is soms lastig om het allemaal bij te houden. Ook de postbodes staken soms. Dat is vervelend voor mensen die kerstkaarten versturen.’

Hebben die stakingen ook gevolgen voor kerstvierende Britten?

‘Reizen kan een probleem worden, maar het lijkt erop dat de problemen met wachttijden, vertragingen of annuleringen wel meevallen. De overheid heeft het leger ingezet om paspoorten te controleren. Ook mensen die normaal gesproken op het kantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken werken, springen bij. Reizigers die Engeland verlaten, merken er bovendien niks van: er is hier geen paspoortcontrole als je het land verlaat.

‘Het treinpersoneel legt vrijdagavond om 18.00 uur het werk neer. Iedereen die weg wil, moet voor die tijd vertrekken. Het is trouwens niet zo dat er dan helemaal geen treinen meer rijden: slechts een deel van het personeel staakt. Op Eerste Kerstdag rijden hier sowieso nooit treinen. Op Tweede Kerstdag is de staking vooral bloody annoying voor voetbalsupporters die naar de Premier Leaguewedstrijden willen.

‘Bij de staking van het verplegend personeel en ambulancemedewerkers verschilden de gevolgen per regio. Op de ene plek kwam er wel een ambulance als je van je fiets viel, op de andere niet. Het hoofd van de gezondheidszorg in Engeland adviseerde om vooral geen rare dingen te doen.’

Wat is ook alweer de reden dat zoveel mensen staken?

‘Bij de meeste beroepsgroepen gaat het om geld. De inflatie is hier hoog geweest. Vanwege de toegenomen kosten voor levensonderhoud willen mensen meer loon. Dat is met name bij de verpleging het geval. Die krijgen nu een loonstijging van ongeveer 2 procent, maar het personeel wil veel meer.

‘Bij de staking van de spoorwegen is iets interessants aan de hand. Een meerderheid van de vakbond nam onlangs een akkoord aan, maar toch gaan de stakingen door. Het lijkt erop dat de vakbond radicaler is dan de gewone leden.’

Dat verlies aan koopkracht speelt ook in andere landen. Waarom zijn de stakingen in het VK massaler dan elders?

‘Dat is een goede vraag. Sinds 2010 zijn de lonen in de publieke sector hier weinig gestegen. Tijdens de financiële crisis bouwde de overheid door het redden van banken een enorme schuld op. Daarna werd het beleid om te bezuinigen, bijvoorbeeld op ambtenarensalarissen. In het VK wasgebeurde dat op grotere schaal dan in andere landen.

‘Vergeleken met Nederland bestaat hier ook meer vijandschap tussen de vakbonden en de regering. In Nederland gaat men eindeloos overleggen, tot een akkoord is bereikt. Hier is het veel meer gepolariseerd. Sommige vakbondsleiders hebben echt het doel om de regering ten val te brengen. Dat er nu een impopulaire en zwakke regering zit, geeft vakbonden het gevoel dat ze hun kans kunnen grijpen.’

Kunnen de stakers onder de Britse bevolking nog op sympathie rekenen?

‘De staking bij de spoorwegen is zeer impopulair. De verpleegkundigen, die sinds de pandemie een soort een heldenstatus hebben, kunnen op iets meer sympathie rekenen. Dat merk je aan de reacties van mensen. Toen ik laatst langs een ziekenhuis in Londen reed, zag ik veel mensen toeteren als steunbetuiging.

‘Je merkt het ook aan de reactie van de regering. In de zorg lijkt zij wat aan de eisen van de stakers tegemoet te gaan komen, maar bij andere sectoren doet de regering niks. De regering houdt natuurlijk goed in de gaten waar de populariteit ligt.’

Is een einde al in zicht?

‘Nee, ik verwacht van niet. Waar Boris Johnson nog geneigd was om grote eisen in te willigen, is de huidige regering van Rishi Sunak bij arbeidsconflicten terughoudend. Er is gewoon geen geld. Bovendien is de regering bang voor een loonprijsspiraal: als je nu de lonen gaat verhogen, gaat de inflatie misschien weer stijgen, terwijl die nu juist omlaag gaat.

‘De stakingen bij de ziekenhuizen worden misschien binnen een paar weken opgelost, maar die bij het vervoer en de posterijen zie ik nog wel langer doorgaan. Ik heb er zelf gelukkig niet veel last van. Behalve dat ik nog wacht op mijn weekbladen: het kerstnummer van Private Eye is al aangekomen, maar die van The Spectator nog niet. Vandaag is er helaas geen postbode. Misschien morgen.’