Foto AFP

Dat heeft de openbaar aanklager Josh Shapiro in Pennsylvania dinsdag bekendgemaakt na een twee jaar durend onderzoek. Volgens Shapiro probeerden hoge geestelijken zijn werk te dwarsbomen. Ze weigerden medewerking en stelden zelfs pogingen in het werk om het onderzoek helemaal stil te leggen, aldus de aanklager.

In het rapport is sprake van meer dan duizend slachtoffers, driehonderd daders en een ‘doofpotoperatie’ van zeventig jaar. Het is nog maar de vraag of het onderzoek zal leiden tot strafvervolging. De wetgeving van de Amerikaanse staat bepaalt dat er geen aangifte kan worden gedaan als het slachtoffer ouder is dan 30 jaar. Veel slachtoffers durfden pas op hogere leeftijd hun verhaal te doen.

Het enkele feit dat de omvang van het misbruik nu in kaart is gebracht, is wel een enorme opluchting voor slachtoffers. Een van hen, priester James Faluszczak, zei tegen The New York Times: ‘Ik ben vijf jaar lang met beschuldigingen naar twee bisschoppen gestapt, maar ze negeerden me’. Volgens hem hebben ‘de roofdieren’ elkaar de hand boven het hoofd gehouden. Een ander, Shaun Dougherty, die als tiener drie jaar lang werd misbruikt door een priester, zei te hopen dat de wetgeving wordt aangepast opdat daders alsnog vervolgd kunnen worden.

In de VS klinkt steeds luider de roep om het straffen van daders. Zo willen slachtoffers een justitieel onderzoek naar de voormalige aartsbisschop van Washington, Theodore McCarrick, die het schopte tot kardinaal. Hij had zich, als priester, vergrepen aan minderjarigen. De kardinaal trad deze zomer af. Het is onduidelijk hoe hij zo hoog kon stijgen in de kerkelijke hiërarchie, terwijl zowel geestelijken in de VS als in het Vaticaan wisten van zijn wangedrag.