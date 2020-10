Grootschalig politieonderzoek naar mishandeling 73-jarige man, die overleed aan de gevolgen

Politiemensen op de plek waar de man is mishandeld door jongeren. Beeld ANP

‘Een afgrijselijke, monsterlijke misdaad, die grote impact heeft op de Arnhemse samenleving’, reageert Ahmed Marcouch, burgemeester van de Gelderse hoofdstad. ‘We zetten alles op alles om deze misdadigers te grijpen.’

Vooralsnog is er geen spoor van de ‘mogelijk vijf personen’ die betrokkenen waren bij de mishandeling. Ook is onduidelijk wat precies is voorgevallen op de Spijkerstraat rond kwart over negen woensdagavond. De daders sloegen daarna op de vlucht.

Een van hen zou een witte capuchontrui hebben gedragen en de anderen donkere kleding, is alles wat tot nu toe naar buiten is gebracht. Behalve dat met een aantal getuigen is gesproken en 25 agenten op de zaak zitten, kon de politie Oost-Nederland donderdag niet direct antwoord geven op verdere vragen.

Via Burgernet werd een oproep gedaan om aan meer informatie te komen over de gebeurtenis. ‘We komen graag in contact met mensen die camerabeelden beschikbaar willen stellen’, laat de politie weten. ‘Beschikt u over camerabeelden of over dashcambeelden, dan vragen wij u om deze te delen met de politie.’