Grootschalig geweld in Noord-Ethiopië brengt massale uittocht naar Soedan op gang

Ethiopische militairen vlakbij de regio Tigray. Beeld AP

De gevechten in Tigray braken twee weken geleden uit toen het Ethiopische leger een offensief tegen de plaatselijke machthebbers lanceerde. De premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, beschuldigt het Tigrese bestuur van een poging om zich van het land af te scheiden. Tigray beschouwt op zijn beurt de regering-Abiy als onwettig. Tigrese politici en militairen domineerden het centrale bestuur van Ethiopië voordat Abiy in 2018 de macht in handen kreeg.

Volgens UNHCR ontvluchten nu elke dag meer dan vierduizend mensen het strijdtoneel in Tigray door naar Soedan te gaan. Daar is een opvangkamp heropend dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw gebruikt werd voor slachtoffers van een grote hongersnood in Ethiopië. De VN verwachten in de komende dagen en weken nog veel meer vluchtelingen uit Tigray.

Hoeveel mensen er in Tigray zelf ontheemd zijn en hoeveel doden er zijn gevallen, is moeilijk in te schatten omdat telefonie en internet in het gebied grotendeels zijn platgelegd. In Tigray leven 6 á 7 miljoen mensen. De VN hebben de strijdende partijen opgeroepen om ‘humanitaire corridors’ te openen, maar met name de Ethiopische regering lijkt eerst de oorlog in haar voordeel te willen beslechten.

Premier Abiy verklaarde dinsdag via sociale media dat de ‘beslissende’ slag tegen Tigray op het punt van beginnen staat. Een ultimatum aan de Tigrese leiders om zich over te geven, is volgens Abiy onderhand verlopen. Oproepen van de naburige landen Kenia en Oeganda om een vreedzame oplossing te zoeken, vinden bij Abiy nog geen gehoor.

De leider van Tigray, Debretsion Gebremichael, verklaarde zondag tegen persbureau AP dat hij niet meer communiceert met de centrale regering. Tevens verklaarde hij dat Tigray raketten had afgevuurd op buurland Eritrea, waardoor het risico ontstaat dat het conflict een grensoverschrijdend karakter krijgt. De president van Eritrea, Isaias Afewerki, is een oude vijand van de Tigrese bestuurders. Tussen 1998 en 2000, toen de Tigreërs nog de macht in Ethiopië hadden, vochten ze een bloedige grensoorlog met Eritrea uit.