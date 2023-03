Grootheid in het wedstrijdbad zwom record na record en liet zich niet aan de kant zetten

Lenie de Nijs.

Voor de deur van hun huis in Spanje ligt een klein zwembad. De afmeting, 7,5 bij 2,5 meter, is net groot genoeg voor een paar slagen en biedt vooral afkoeling. De op 22 januari overleden Lenie de Nijs kwam er dagelijks. Zij woonde al meer dan 25 jaar in het zonnige L’Estartit (Girona) met haar man, waterpolo-international Harry Vriend, meer bekend als NOS-commentator in tal van aquatische sporten.

Lenie de Nijs, haar man zegt ‘Leen’, was in de jaren vijftig een grootheid in het 50-meterbad. Zij zwom vijf wereldrecords, van 200 meter rugslag tot 1.760 yards vrije slag. Ze maakte deel uit van De Robben, de Hilversumse keurploeg van trainer Jan Stender. Zijn vrouwen zwommen in 1955 in één jaar tijd twaalf wereldrecords. De Adelaarstraat huisvestte een bijzondere generatie zwemsters: Mary Kok, Atie Voorbij en Lenie de Nijs.

Een jaar later maakte dat drietal deel uit van de kansrijke zwemformatie die namens het Nederlands Olympisch Comité (NOC) zou afreizen naar de Zomerspelen van Melbourne. De geopolitiek – de Sovjet-Unie viel Hongarije binnen – deed het NOC besluiten de nationale ploeg thuis te houden.

Wie bij Lenie de Nijs een frustratie voor een heel leven vermoedt, heeft het mis, aldus haar echtgenoot. ‘Leen heeft er niet zwaar aan getild. Ze had een opgewekt karakter.’ De Nijs was medaillekandidaat voor de 100 meter rugslag. De dubbele afstand, 200 rug, stond nog niet op het olympische programma. ‘De Britse die won (Judith Grinham, red.), daar had ze van kunnen winnen. Maar later werden die twee nog goede vriendinnen’, vertelt Vriend vanuit Spanje.

Taarten gooien

Het verdriet was ook snel verdwenen omdat in 1957 een zes weken durende trip naar Zuid-Afrika volgde. De sportboycot wegens het apartheidsbeleid was nog niet aan de orde. Vervolgens werd De Nijs gevraagd om in Zuid-Afrika een zwemschool te leiden. Ze bleef een half jaar weg, maar was net op tijd terug om in 1958 in Boedapest met de Nederlandse estafetteploeg (4x100 wissel) Europees kampioen te worden, in een wereldrecordtijd.

Stender, een erkend topcoach, werd destijds gepasseerd voor de Zuid-Afrikaanse job, zegt Vriend. Er kwam nijd uit voort, in een relatie die lang erg goed was. Op het station van Amersfoort kwam het na een Deense trip tot een rel. Stender gooide met taarten naar zijn geliefde zwemsters. Door zijn toedoen zou ook een wereldrecord van De Nijs zijn geannuleerd, het eerste op de ‘nieuwe’ afstand 400 meter wisselslag.

Lenie en Judith

Toen de Hilversumse zwemster op 21-jarige leeftijd de volgende Olympische Spelen, die van Rome, moest missen door een voor haar ongunstig reglement, ging de badmuts af. Zij werd de vaste begeleider van haar drie jaar jongere zus Judith de Nijs, die zevenmaal wereldkampioen in het ‘open water’ wordt. ‘Lenie deed alles voor mij. Ze was veel bijdehanter dan ik. Als er een probleem was, dan kwam Leen eraan. Die liet zich niet aan de kant zetten’, is de herinnering van zus Judith.

Het tweetal reisde tot 1971 de hele wereld over. Veel Noord-Amerikaanse wedstrijden; Egypte en Italië waren ook gek van zwemraces in meer of zee. Argentinië werd slechts eenmaal aangedaan. Lenie was toen niet mee, vertelt Judith, het tweede ticket was voor de jonge zwemmer Johan Schans. Bij de Kanaaloversteek, een grote onderneming, deed Krijn Torringa van Avro Sportpanorama als ‘begeleider’ zo veel werk dat De Nijs zich kon beperken tot het coachen.

De laatste negen jaar van haar leven kampte De Nijs, in het arbeidzame leven controleur in textiel, met de gevolgen van een herseninfarct. Ze had afasie, kon zich niet gemakkelijk meer uiten. De gevolgen van een val begin dit jaar werden haar enkele weken later fataal. Vriend: ‘Ze zei: ik ben zo moe. Het gaat niet meer zo makkelijk.’ Lenie de Nijs laat haar man en twee dochters achter.