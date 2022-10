Grootgebruiker elektriciteit profiteert het meest van royalere compensatie voor hoge energierekening

Een warmtepomp. Beeld Marcel van den Bergh/VK

Wie hebben er het meeste aan deze gunstigere regeling?

De komende twee maanden profiteren alle Nederlandse huishoudens evenveel: allemaal krijgen ze in november en december een korting van 190 euro op de energierekening.

Voor gas is de aanpassing bescheiden: het was 1,50 euro voor al het gebruik onder de 1.200 kubieke meter. Dat is 1,45 euro geworden. Het prijsplafond dat per 1 januari ingaat, is vooral royaler geworden voor elektra: het plafond ligt niet meer op 70 cent voor de eerste 2.400 kilowattuur, maar op 40 cent voor de eerste 2.900 kilowattuur. De overheid neemt het verschil tussen dat bedrag en de marktprijs voor haar rekening. Die marktprijs ligt rond de 80 cent voor de mensen die nu een herziening van hun contract krijgen.

Het kabinet heeft ervoor gekozen de verruiming via de elektriciteitsrekening te laten verlopen, omdat alle Nederlanders elektra gebruiken. Daardoor profiteren nu ook de mensen die helemaal geen of amper gas verbruiken volop mee. Dit gaat met name om huishoudens met een warmtepomp. Zij waren in de oude plannen relatief slecht af, terwijl het kabinet het gebruik van warmtepompen juist wil stimuleren.

Er is ook goed nieuws voor de ruim half miljoen Nederlandse huishoudens die op stadsverwarming zijn aangesloten. Stadswarmte viel tot nu toe niet onder het plafond. Nu is ook daar een prijsplafond voor bepaald: 47,39 euro per gigajoule warmte. Onduidelijk is nog tot welk verbruik dit plafond geldt. Dat werkt het kabinet de komende tijd uit.

Ten slotte belooft het kabinet een oplossing voor de ongeveer 450 duizend Nederlanders die nu op een zogenoemde ‘blokverwarming’ zitten. Zij vielen tot nu toe buiten de boot, omdat ze met een heel wooncomplex vaak één verwarmingsketel delen en soms ook een stroomaansluiting.

Weten wat uw maandlasten worden? Gebruik dan onze rekentool.

Hoe ontvangen consumenten die 190 euro in november en december?

Dat loopt via de energiemaatschappijen. Die moeten 190 euro aftrekken van het voorschot dat hun klanten die maand betalen. Voor mensen die te maken hebben met hoge energierekeningen, zal dat flinke verlichting bieden. Wie een energierekening heeft die lager is dan 190 euro, krijgt de komende maanden dus geld terug van de energiemaatschappij.

Ondanks deze donatie behouden veel huishoudens de prijsprikkel om zuinig te zijn, benadrukt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. ‘Er is de komende maanden nog geen prijsplafond, dus hoge tarieven worden nog altijd doorgerekend. Dan scheelt besparen op energieverbruik veel geld.’

Wie voert het prijsplafond uit?

Ook dat ligt bij de energiebedrijven. Zij rekenen hun klanten marktconforme tarieven, maar zodra die boven het prijsplafond vallen, mogen zij alleen de door de overheid vastgestelde plafondprijzen in rekening brengen. De inkomsten die energiebedrijven door het prijsplafond mislopen, krijgen ze vergoed van de overheid.

Of de energiebedrijven dit kunnen uitvoeren, wordt spannend. Er zijn zo’n zestig bedrijven die energie leveren aan kleinverbruikers. Hoe ingewikkeld het voor hen is om het prijsplafond in te voeren, verschilt per aanbieder. De korting op de rekeningen van november en december zal nog wel te doen zijn. Maar zelfs met de beste ict-systemen blijkt het prijsplafond een taaie kwestie, blijkt uit telefoongesprekken met enkele energiemaatschappijen.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de rekensom als een klant halverwege het jaar overstapt naar een andere aanbieder. Woordvoerders van grote energiebedrijven hadden hier dinsdagavond nog geen hapklare antwoorden op. ‘Dat moet de komende maanden allemaal uitgewerkt worden in gesprekken met het kabinet.’

Bestaat de kans dat energiebedrijven hiervan misbruik gaan maken?

Energiebedrijven kunnen vanwege dat prijsplafond vragen wat ze willen, de staat legt toch wel bij. Die suggestie gaat rond op sociale media en ook in de politiek. Recente tariefsverhogingen bij Vattenfall, Eneco, Essent en Greenchoice droegen daaraan bij. Maar zo simpel is het niet. Als bedrijven er al op uit zouden zijn om via hun klanten misbruik te maken van de overheidsregeling, nemen zij een risico. De Autoriteit Consument en Markt controleert namelijk of zij geen woekerwinsten maken. Daarnaast lopen de bedrijven het gevaar dat dan klanten massaal overstappen naar andere aanbieders. Zeker klanten die meer gebruiken dan wat onder het prijsplafond valt, zullen scherp opletten of hun aanbieder duurder is dan een andere.