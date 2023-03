Groot terrorismeproces eindigt in fiasco voor OM: negen verdachten vrijgesproken

Tekening van de verdachten in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Beeld ANP / ANP

Zo blijkt een van de grootste terrorismeprocessen van de afgelopen jaren uiteindelijk niet veel meer dan een misverstand. Het Openbaar Ministerie (OM) zei al in december de Eindhovense groep niet langer te zien als een terroristische organisatie, maar als een hechte vriendengroep met een merkwaardige interesse in gruwelijke filmpjes. De officier van justitie eiste toen vrijspraak voor zeven van de negen terrorismeverdachten.

Tegen twee afzonderlijke leden werd wel respectievelijk 3 en 4 jaar celstraf geëist, omdat zij voorbereidingshandelingen zouden hebben getroffen voor het plegen van een aanslag. De belangrijkste aanwijzing daarvoor was dat zij in 2019 op een vakantie in Bulgarije een dag samen oefenden met vuurwapens op een schietbaan.

De rechtbank Rotterdam, die dinsdag uitspraak deed in de extra beveiligde zittingszaal op Schiphol, veegt in zijn vonnis ook de vloer aan met die verdenking. ‘Uit het feit dat zij twee jaar voor hun aanhouding schietles hebben gevolgd, kan niet direct de intentie voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf worden afgeleid.’

Volgens de rechter is uit het onderzoek gebleken dat de vrienden – negen hoogopgeleide Eindhovenaren tussen de 19 en 32 jaar – een ‘grote interesse’ hadden in het extremistisch jihadistisch gedachtegoed ‘en de praktijken van IS’. Maar er is geen bewijs dat zij plannen hadden om een misdrijf te plegen ‘en evenmin is duidelijk geworden welk misdrijf dit dan zou zijn’. Ook heeft de rechter niet kunnen vaststellen dat de mannen zijn geradicaliseerd in hun denken, of dat zij een haat zouden koesteren tegen ongelovigen of afvalligen.

Met name verdachten Marwan M. (27) en Huseyin A.(32) hebben volgens de rechtbank wel veel belangstelling voor extreem gewelddadig beeldmateriaal ‘als alternatief voor horror- en actiefilms’, maar daarbij hoeft het niet per se om beelden van IS te gaan. ‘U ziet dat als entertainment.’

De vrienden deden in afgeluisterde gesprekken soms ook dreigende uitspraken (over Geert Wilders: ‘Dan ga ik hem live op Facebook onthoofden’). De mannen noemden dit eerder tijdens het proces ‘foute grappen’. Daar is de rechter het dan weer niet mee eens. ‘Van deze uitspraken kan niet meer worden gezegd dat ze nog binnen de grenzen van humor vallen. Maar de strafbare grens is niet overschreden.’

Het OM wilde dinsdag nog niet reageren op het vonnis. Advocaat Anis Boumanjal, die het jongste lid van de vriendengroep verdedigde, stelt dat dit proces laat zien waar islamofobie uiteindelijk toe kan leiden. ‘Ik vraag me af hoe zo’n onderzoek was verlopen als deze vriendengroep extreem gewelddadige video’s had bekeken zonder dat die islamitische context er was. Was er dan ook overgegaan tot aanhouding en vervolging van deze jongens? Ik vermoed van niet. Alles wat met islam te maken heeft, boezemt de samenleving angst in. Ik zeg niet dat het OM bewust discrimineert, maar onbewust heeft die angst mogelijk wel een rol gespeeld in deze vervolging.’

Samen met de andere advocaten van de vriendengroep overweegt Boumanjal de Nederlandse staat aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. ‘Mijn cliënt heeft zijn studie afgebroken, is vastgezet op de terroristenafdeling en is nog steeds onder behandeling van een psycholoog om te verwerken wat er is gebeurd. Natuurlijk is deze vrijspraak voor hem een opluchting, maar wel één met een bitter randje.’