Groot raadsel van de oorlog: hoe kan het dat de Oekraïense luchtmacht nog altijd vliegt?

Tot verbazing van velen hebben de Russen zich niets aangetrokken van een van de belangrijkste regels in een oorlog: zorg als aanvallende partij dat je heer en meester bent in de lucht. Zodra dat luchtoverwicht is bereikt in de eerste dagen, kan daarna ongestoord de grondoorlog van start gaan en het eigen leger vanuit de lucht worden beschermd en ondersteund.

Maar niets van dat alles in Oekraïne. Verspreid over het land staan gevechtsvliegers van de Oekraïense luchtmacht elke dag paraat, wachtend in de cockpit van hun MiG-29 of Sukhoi-27, om elk moment op te stijgen. Meestal ‘s avonds of ‘s nachts, omdat de piloten dan minder bang zijn te worden ontdekt of te worden neergeschoten. Veel hangars waarin de Oekraïners hun gevechtsvliegtuigen verborgen houden, zijn nog altijd intact. Evenals de landingsbanen van de vliegvelden.

Verborgen voor de buitenwereld, speelt zich in de lucht nu al vier weken een ongelijke strijd af met een veel sterkere tegenstander. Inclusief luchtgevechten, met soms successen. Oekraïne claimt in totaal zo’n honderd Russische toestellen te hebben neergehaald, een ongewoon groot aantal dat echter niet door onafhankelijke bronnen is bevestigd.

Vastly outgunned Ukrainian fighter pilots are confronting Russian forces in aerial dogfights to defend their skies, with surprising success.https://t.co/diRt15JeOV pic.twitter.com/tk2K1c5vj8 — The New York Times (@nytimes) 22 maart 2022

Adrenalinestoot

‘Ik kwam in situaties terecht waarin ik een Russisch vliegtuig naderde tot een afstand die dichtbij genoeg was om te richten en te vuren’, aldus Andriy (25) dinsdag in de New York Times. Hij is een van de twee gevechtsvliegers die deze week van de Oekraïense luchtmacht toestemming kregen om een boekje open te doen over de luchtoperaties van Kyiv.

Andriy: ‘Ik kon het toestel al waarnemen maar ik wachtte tot mijn raket het in het vizier had. Tegelijk kreeg ik vanaf de grond te horen dat al een raket op mij was afgevuurd.’ Met allerlei manoeuvres wist hij de Russische aanval af te slaan. ‘Ik voel nog steeds een enorme adrenalinestoot in mijn lichaam omdat elke vlucht een gevecht is’, aldus de gevechtsvlieger.

Hoeveel gevechtsvliegtuigen Oekraïne nog over heeft, nu de oorlog de vijfde week ingaat, is onduidelijk. Amerikaanse militaire functionarissen schatten dat Kyiv nog 56 toestellen bezit, van de meer dan honderd MiG-29’s en Sukhoi’s van diverse typen die de luchtmacht voor de oorlog had.

Air War Ramps Up in Russia-Ukraine Conflict as Russian PGMs Run Out | Read more https://t.co/5UVPNI8zPN pic.twitter.com/Lo4fmgbY5B — Air Force Magazine (@AirForceMag) 21 maart 2022

Angst aanjagen

Zoals werd verwacht, kwamen de Oekraïense luchtmachtbases al op de eerste dag van de oorlog onder Russisch vuur te liggen. Zo werden zeker elf militaire vliegvelden bestookt met onder andere Kalibr-kruisraketten, evenals vijftig andere doelwitten. Het ging hier onder andere om radars en luchtverdedigingsraketten. Maar de Oekraïense luchtmacht en het luchtverdedigingssysteem werd helemaal niet uitgeschakeld.

De Oekraïners voeren elke dag nog zo’n vijf tot tien missies uit, aldus Pentagon-functionarissen. Het is een klein aantal, maar genoeg om de Russen angst aan te jagen. Uit vrees te worden neergeschoten, ook door de mobiele SAM-raketsystemen van de luchtverdediging, vuren Russische bommenwerpers vanaf Rusland hun precisiewapens af om doelwitten honderden kilometers verderop te vernietigen.

Opvallend is ook dat Rusland, dat beschikt over een van ‘s werelds grootste luchtmachten, geen extra moeite doet om de Oekraïense luchtmacht alsnog lam te leggen. De luchtmachtbases zijn niet massaal het doelwit geworden van een regen van Iskander-raketten, die grote verwoestingen kunnen veroorzaken.

Als gevolg hiervan, moet de Russische luchtmacht voorzichtig opereren in het Oekraïense luchtruim. Tot deze week werden dagelijks slechts zo’n tweehonderd vluchten uitgevoerd, een klein aantal voor een invasie waarbij zo’n 190 duizend militairen zijn betrokken. De laatste dagen voeren de Russen het aantal missies wel op.

A Ukraine Air Force Sukhoi Su-27UB at Hradec Kralove Air Base. https://t.co/Q6g3iOMI2t © Łukasz Brzóska pic.twitter.com/YFEaqs15hn — JetPhotos (@JetPhotos) 6 augustus 2017

Bang

‘Rusland heeft een grote strategische misser begaan door niet een intensieve luchtcampagne uit te voeren tegen vliegvelden, luchtverdedigingsmiddelen en commandocentra’, zegt voormalig gevechtsvlieger Frans Osinga, hoogleraar Oorlogstudies aan de Universiteit Leiden. ‘Er was sprake van slechts een beperkte serie aanvallen en raketbeschietingen. Mobiele luchtafweersystemen zijn daarbij nauwelijks getroffen. Zolang de startbanen min of meer intact blijven en er brandstof, munitie en onderhoudscapaciteit is, kan een vliegveld blijven draaien.’

De vooraanstaande Amerikaanse luchtmachtstrateeg David Deptula vindt dat de Russen knullig te werk zijn gegaan en daarom nu geen luchtsuperioriteit hebben. ‘Het is waarschijnlijk te wijten aan een combinatie van een gebrek aan planning, voorbereiding en training van de kant van de Russische luchtmacht en de vasthoudendheid, toewijding en effectiviteit van de Oekraïense luchtmacht’, aldus Deptula, die de luchtoorlog tegen Irak in 1991 en Afghanistan in 2001 plande.

Get additional MiG-29s to Ukraine now https://t.co/k8EDRXX82i — David A. Deptula (@Deptula_David) 14 maart 2022

Opstijgen vanaf snelwegen

Deptula vindt dat het Westen Kyiv moet steunen met het sturen van extra MiG-29’s om de strijd tegen de Russen vol te kunnen houden. ‘De Russen zijn bang voor onze luchtverdediging’, zei een andere gevechtsvlieger maandag tegen CNN. ‘Ze kunnen hier niet rustig vliegen’.

Juice, de pilotennaam die hij kreeg van Amerikaanse collega's, stond op het moment van het interview paraat. ‘Zodra ik informatie krijg van mijn collega’s van de radareenheden, stijg ik op en onderschep ik het gevaar. Maar wij hebben meer gevechtsvliegtuigen nodig om het luchtoverwicht weer in handen te krijgen en om effectief te vechten.’

Osinga zegt dat de goede voorbereiding van de Oekraïense luchtmacht op de Russische invasie ook ertoe heeft bijgedragen dat ze nog altijd operationeel zijn. ‘Vliegtuigen werden verspreid over diverse vliegvelden’, zegt hij. Ook prijst hij de inventiviteit van de Oekraïners.

Osinga: ‘Snelwegen worden gebruikt als start-en landingsbanen. De mobiele SAM-systemen worden ook slim ingezet. Ze zetten sporadisch hun radar aan, wat gevaarlijk kan zijn omdat je je positie weggeeft. Daarna worden raketten op de Russische vliegtuigen afgevuurd. Hierna wordt direct weer de radar uitgezet en verplaatsen ze zich.’