Groot oorlogsarchief wordt doorzoekbaar, tot weerzin van nabestaanden van ‘foute ouders’

Gewapende mannen poseren in mei 1945 met een collaborateur (met de handen achter het hoofd). Beeld Nationaal Archief / Collectie Spaarnestad / Wiel van der Randen

Een ‘foute’ buurman, tante, of vader van een jeugdvriend: binnenkort is het mogelijk om het oorlogsverleden van zo’n 300 duizend Nederlandse oorlogsverdachten te traceren. Dankzij het project Oorlog voor de Rechter, dat donderdag van start gaat, komen straks duizenden ‘daderdossiers’ online. Die bestaan bijvoorbeeld uit dagboeken, NSB-lidmaatschapskaarten, getuigenverslagen of zelfs foto’s. Volgens de AVG-privacywet mogen zulke gegevens niet worden gedeeld van mensen die nog leven, maar het leeuwendeel van de betrokkenen is inmiddels dood.

Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen sitebezoekers straks dus ‘al googlend’ het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) door. De afgelopen 75 jaar konden deze dossiers alleen worden ingezien als je met de geboortedatum, volledige naam en het overlijdensbewijs van de verdachte naar het Nationaal Archief in Den Haag afreisde. Maar in 2025 komt de ‘beperkte beschikbaarheid’ volgens de Archiefwet te vervallen. Door nu al bekend te maken dat de gevoelige stukken online komen, hoopt Oorlog voor de Rechter het maatschappelijk debat over de omgang met beladen archieven te openen.

‘We zijn het eerste grote archief over daderschap dat openbaar doorzoekbaar wordt’, zegt Edwin Klijn, projectleider van Oorlog voor de Rechter. ‘Zo hopen we dat thema’s waarop nog steeds een taboe rust, bespreekbaarder worden. Tegelijkertijd hopen we dat mensen inzicht krijgen in het concept daderschap, zonder het goed te praten.’ Om de 32 miljoen pagina’s aan broos papier te digitaliseren, werken vijftien leden van het Nationaal Archief, Netwerk Oorlogsbronnen, het Huygens Instituut en het Niod nauw samen.

Nabestaanden raar aangekeken

Voor onderzoeksdoeleinden mag zo’n digitaal archief een goudmijn zijn, maar niet iedereen is blij met de transparantie. ‘Met de digitalisering komen mogelijk allerlei privacygevoelige gegevens op straat te liggen’, zegt Jeroen Saris, voorzitter van Stichting Werkgroep Herkenning, een belangenorganisatie voor nabestaanden van ‘foute ouders’. ‘Nabestaanden van NSB’ers worden nog steeds raar aangekeken, zowel op straat als online. We zijn bang dat deze gegevens moeilijke discussies uit het verleden zullen heropenen.’

Op 18 januari 1949 komt de Duitse SS’er Joseph Schreieder voor bij het bijzonder gerechtshof in Leeuwarden. Beeld Collectie Niod

Binnen de 300 duizend persoonlijke dossiers is er grote variatie in de mate van ‘collaboratie met Duitsers’. In slechts eenvijfde van de dossiers is de verdachte door een bijzonder gerechtshof of tribunaal veroordeeld. Daarvan kregen uiteindelijk ongeveer 1.900 mensen een gevangenisstraf van tien jaar of meer. Een klein aantal is ter dood veroordeeld.

‘Maar sommige mensen gingen enkel rond om te collecteren voor de Winterhulp (de nationaal-socialistische organisatie die maatschappelijke hulp moest organiseren, red.)’, vertelt Klijn. ‘Strikt genomen was je ook dan collaborateur.’ Om te voorkomen dat mensen overhaaste conclusies trekken, wil Oorlog voor de Rechter de beschikbare documenten voorzien van genuanceerde uitleg. Dat is ook nodig omdat bij het merendeel van de verdachten de verdenking achteraf ongegrond bleek. Toch komen ook deze namen online te staan in dit daderarchief.

Diepe sporen

Voor Saris heeft het verleden van zijn familie diepe sporen getrokken. Zijn vader was sinds 1941 lid van de NSB en leider van het NSB-studentenfront. ‘Ik kwam erachter op mijn 18de, toen ik de krant opensloeg. De relatie met mijn inmiddels overleden vader is altijd moeizaam geweest’, zegt Saris, die liever verder niet uitweidt over zijn persoonlijke familiegeschiedenis. Maar in het algemeen is het zo dat in het verleden veel families uit elkaar zijn gerukt en vriendschappen zijn beëindigd om deze reden, zegt Saris. ‘De ervaring is toch wel dat als je erover begon, er meteen moeilijkheden ontstonden. De eerste generatie na de oorlog is daardoor behoorlijk getraumatiseerd.’

Klijn vertelt dat in kleine dorpen, waar iedereen elkaar kent, het er vaak heftiger aan toeging dan in de stad. ‘Kinderen werden gepest op school zonder te weten waarom’, zegt Klijn. Ook was het voor ‘NSB-kinderen’ vaak moeilijk om banen bij de overheid te vinden omdat ze als politiek onbetrouwbaar werden bestempeld, blijkt uit anekdotisch materiaal op de website van Werkgroep Herkenning.

Een meisje kijkt in 1945 naar een affiche over de zuivering, de juridische stappen die tegen collaborateurs werden genomen. Beeld Collectie Niod

Oorlog voor de Rechter loopt nu na wie van de 300 duizend mensen nog in leven zijn. Van die beperkte groep mogen de gegevens vanwege de privacywet niet worden geopenbaard. Klijn: ‘Juridisch en technisch gezien kunnen we vanaf 2025 bijna alle dossiers online zetten. Maar de vraag is of we het moeten willen.’ Om ethische redenen betrekken de initiatiefnemers daarom nabestaanden bij de besluitvorming over wat wel en niet online komt. Leden van Werkgroep Herkenning zullen deelnemen aan een ethische commissie om specifieke gevallen te beoordelen.

‘Het moet zorgvuldig gebeuren’, zegt Klijn. ‘Dit archief staat boordevol beladen verhalen. Nabestaanden kunnen precies lezen wat hun ouders voor misdaden hebben verricht, maar ook voor familie van slachtoffers is het confronterend om te lezen hoe slachtoffers zijn omgebracht.’

Deportatie van familie

Het verhaal dat Klijn, die dagenlang doorbrengt in het archief, het meest is bijgebleven, is dat van de deportatie van een Joodse familie in Zeist. ‘Tot in detail kun je lezen hoe ze zijn verraden en meegenomen uit hun schuilkelder. De idioterie dat zelfs de peuter, een jongetje van 3 genaamd Fritsje Posener, gepakt werd en enkele weken later is vergast in Auschwitz.’ De verrader was Branca Simons, weet Klijn, een Joodse vrouw die ter dood werd veroordeeld maar in 1959 alsnog uit de gevangenis werd vrijgelaten.

Klijn benadrukt het maatschappelijk belang van openbaarmaking van dit soort verhalen. ‘Zeker nu steeds minder jongeren geloven in de Holocaust, is het cruciaal om de gegevens en bewijsmaterialen toegankelijk te maken.’