Groot onderzoek naar instorten dak AZ-stadion

Een deel van het dak van het AZ-stadion stortte zaterdag 10 augustus in tijdens een zomerstorm. Beeld ANP

De OVV wil achterhalen wat de ‘directe en achterliggende oorzaken’ zijn voor het instorten van het dak. De instantie wil onder meer het ontwerp, de vergunningverlening en de bouw van het stadion onderzoeken, maar bekijkt ook het onderhoud en beheer van de afgelopen jaren.

Een deel van het dak van het stadion in Alkmaar stortte op zaterdag 10 augustus in, tijdens een zomerstorm. Vorige week liet de OVV al weten dat de oorzaak ‘falende lasverbindingen’ waren en dat er acuut gevaar was voor verdere instorting van het dak. Het stadion is lange tijd buiten gebruik. Voetbalclub AZ moet de komende tijd voor zijn wedstrijden uitwijken naar andere stadions.

Galgenwaard

Het dak van Stadion Galgenwaard van FC Utrecht wordt donderdag ook extra gecontroleerd. Dat moet duidelijk maken of hier de lasnaden in orde zijn. ‘Wij willen de veiligheid van iedereen gewaarborgd hebben’, laat de club weten na een bericht van RTV Utrecht.

‘Na het incident hebben we vorige week al een optische inspectie gedaan. Daar zijn geen onvolkomenheden uitgekomen. Maar toen wisten we nog niet waar het bij AZ precies aan lag’, aldus FC Utrecht. Nu dat wel duidelijk is, laat de club nog eens extra naar de lasnaden kijken.

Het stadion van AZ is gebouwd door het inmiddels failliete bouwbedrijf Midreth. Dat was ook verantwoordelijk voor de grote herbouw van de Galgenwaard aan het begin van deze eeuw.