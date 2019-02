Groot onderzoek Huis van Afgevaardigden naar mogelijke corruptie Trump

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Tweede Kamer, is breder dan dat van Robert Mueller. Die zoekt met de FBI vooral naar connecties tussen Rusland en het campagneteam van Trump – al strekt die speurtocht zich ook uit naar Trumps Witte Huis. De inlichtingencommissie gaat ook de (financiële) connecties met andere landen onderzoeken, en of de regering-Trump op enig moment door die andere landen onder druk is gezet of beïnvloed.



Omdat de Democraten sinds januari de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, mogen ze nu alle voorzitters van de parlementaire commissies leveren. Die kunnen de agenda van de commissies bepalen, en zo het toezicht op de regering-Trump aanscherpen.

Vijf vragen

Volgens een gisteren gepubliceerd document valt het onderzoek uiteen in vijf vragen. De eerste twee gaan over Rusland, en overlappen het onderzoek van Mueller: hoe groot was de invloed van Rusland op het Amerikaanse politieke proces, sinds de verkiezingen van 2016, en in hoeverre zijn er connecties of is er coördinatie tussen Trump-medewerkers en de Russen?

De andere drie vragen zijn grotendeels nieuw. Zijn er buitenlandse actoren die Donald Trump, zijn familie, zijn bedrijf of medewerkers in hun (financiële) macht hebben? Zijn president Trump, zijn familie, of zijn medewerkers op enig moment blootgesteld aan buitenlandse manipulatie, druk of dwang, of hebben zij het Amerikaanse regeringsbeleid ten dienste gesteld aan buitenlandse belangen? Zijn er binnenlandse of buitenlandse actoren die het onderzoek naar buitenlandse beïnvloeding hebben proberen te dwarsbomen?

Russen en Saudi’s

Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie, noemde behalve de Russen ook de Saudi’s als mogelijk buitenlandse spelers met invloed in het Witte Huis.

Trump reageerde al kortaf. Hij noemde het aangekondigde onderzoek ‘pesterij van de president’ en Schiff ‘gewoon een politieke opportunist die graag in de schijnwerpers wil staan’.

In zijn State of the Union waarschuwde Trump dat het Amerikaanse ‘economische wonder’ gevaar loopt als er ‘belachelijke partijdige onderzoeken’ naar de president worden ingesteld.

Nieuwe druk

Devin Nunes. Beeld afp

De parlementaire inlichtingencommissie werd tot januari voorgezeten door de Republikein Devin Nunes, die zich ontpopte als belangrijke steunpilaar van Trump en een eerder onderzoek naar Russische bemoeienis beëindigde met de conclusie dat er geen sprake was van samenwerking tussen de Trump-campagne en Rusland, en dat het Kremlin Trump niet had geholpen (waarmee hij de bevindingen van de inlichtingendiensten naast zich neerlegde). In dat onderzoek richtte Nunes zijn pijlen op de FBI, die hij van anti-Trumpactiviteiten betichtte.



Met het aangekondigde onderzoek komt er nieuwe druk op de president. Dinsdag kreeg Trumps inauguratiecommissie al een dagvaarding in de bus: het Openbaar Ministerie in New York wil alle contracten en e-mails en andere documenten tussen de organisatie en financiers, fondsenwervers, aannemers en eventuele buitenlandse donoren. Voor de inauguratie van Trump werd ruim 106 miljoen dollar opgehaald, twee keer zo veel als het vorige record van Barack Obama in 2009.



Omdat er veel minder mensen op het feest afkwamen en er veel minder werd georganiseerd, is de vraag wat er met dat geld is gebeurd. Fraude, witwassen en onrechtmatige donaties door buitenlanders zijn drie van de mogelijke misdrijven die worden onderzocht.