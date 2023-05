Groot onderzoek bevestigt: ‘duurzame’ stalvloeren niet duurzamer dan reguliere roosters

Veehouders in heel Nederland investeerden sinds de jaren negentig tienduizenden euro’s in emissiearme vloeren. Beeld Ronald Hissink

De onderzoeksresultaten in een gelekt conceptrapport van de Wageningen Universiteit (WUR) liegen er niet om. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw en moest de resultaten van een CBS-onderzoek uit 2019 verifiëren.

Daaruit bleek al dat ‘duurzame’ roostervloeren in veestallen hoogstwaarschijnlijk niet doen wat zij beloven, namelijk de stikstofuitstoot met tientallen procenten verminderen. Het CBS zag geen enkel verschil tussen rundveestallen met een emissiearme vloer en stallen met een reguliere vloer. Het WUR-onderzoek stoelt op een uitgebreidere data-analyse dan die van het CBS, waarbij ook gegevens op bedrijfsniveau zijn meegenomen. Dit onderzoek geeft daarom een nauwkeuriger beeld van de praktijk dan de CBS-analyse.

Dramatische resultaten

Het WUR-onderzoek bevestigt de CBS-conclusies volledig. In de melkveehouderij zijn de resultaten het meest dramatisch: er bestaat geen enkel verband tussen de emissie op papier en de werkelijke uitstoot. Duurzame stalvloeren doen het niet significant beter dan reguliere stallen.

In de varkens- en pluimveehouderij zijn innovatieve systemen effectiever, maar ook daar levert het duurzame systeem gemiddeld nog niet de helft van wat op papier wordt beloofd. Emissiearme kippen- en varkensstallen emitteren meer dan twee keer zoveel stikstof als de bedrijfsvergunning suggereert.

Veehouders hebben tienduizenden euro’s geïnvesteerd in zulke emissiearme vloeren. Omdat die de stikstofuitstoot op papier met soms meer dan de helft verlagen, mogen boeren die zo’n stalvloer installeren hun veestapel flink uitbreiden. Tweehonderd koeien in een emissiearme stal zouden dan immers minder stikstof uitstoten dan de honderd die de veehouder daarvoor had.

Provincies hebben duizenden vergunningen afgegeven voor uitbreiding van veestapels, met emissiearme stalvloeren als waarborg dat de milieubelasting niet toeneemt. Deze aanname haalt de WUR onderuit. Alle veehouderijvergunningen die op basis van emissiearme stalvloeren zijn afgegeven, staan nu op losse schroeven zodra ze bij de rechter worden aangevochten.

Vergunningen vernietigd

Bestuursrechters waren na het CBS-onderzoek al sceptisch over innovatieve veestallen en vernietigden tientallen vergunningen. De Raad van State heeft inmiddels over verschillende typen emissiearme stalvloeren geoordeeld dat die geen basis meer kunnen vormen voor vergunningverlening. Dit nieuwe onderzoek maakt duidelijk dat die conclusie opgaat voor álle duurzame stalvloeren die voor 2020 op de markt waren.

Wageningen heeft niet onderzocht waarom de opbrengst tegenvalt, maar daarover verscheen vorig jaar een ander rapport. De belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk dat de effectiviteit van stalvloeren onder regie van de fabrikant – dus niet onafhankelijk – en in strak gemanagede bedrijfssituaties wordt vastgesteld.

Een RIVM-ambtenaar trok in de Tweede Kamer een vergelijking met het dieselschandaal bij Volkswagen. De auto’s haalden de Europese emissienormen met gemak in een standaard testsituatie, maar niemand controleerde de uitstoot bij normaal gebruik op de weg.

In de praktijk houden boeren zich niet altijd aan de bewerkelijke werkinstructies uit de fabriekshandleiding. Zo moeten boeren emissiearme stalvloeren zeer goed reinigen, anders schiet de uitstoot alsnog omhoog. Maar boeren hebben geen enkele prikkel om dat extra werk uit te voeren. Van controle en handhaving is amper sprake. Veehouders voelen intussen wél een prikkel om stalsystemen als ventilatie en automatische mestschuiven af en toe uit te schakelen, want dat bespaart elektriciteit en dus kosten.

Meer innovatie, minder krimp?

Het lekken van dit conceptrapport komt voor de landbouwsector op een ongelukkig moment. Belangenorganisatie LTO probeert met minister Adema een Landbouwakkoord te sluiten dat veel rijkssubsidies voor innovaties veiligstelt. LTO lobbyt hard voor meer technische oplossingen voor het stikstofprobleem, en voor minder krimp van de veestapel.

Dit zorgt voor frictie op het ministerie tussen de bewindspersonen Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Adema (Landbouw). Van der Wal, hoofdverantwoordelijk voor het oplossen van de stikstofcrisis, vreest dat ook nieuwe innovaties over een aantal jaren bij praktijkstudies door de mand zullen vallen.

Het team-Van der Wal waarschuwt intern voor het gevaar van ‘lock-ins’, net als eerder het Planbureau voor de Leefomgeving. Lock-ins ontstaan als het kabinet de komende jaren miljarden uitgeeft aan technieken die later niet blijken te werken en/of niet helpen bij het behalen van de Europese water- en klimaatdoelen. Het kamp-Adema is juist geneigd LTO tegemoet te komen en volop te investeren in innovatie. Adema wil dolgraag een Landbouwakkoord sluiten. Dat kan alleen als hij concessies doet aan LTO.

Stoffenbalans

Eén LTO-wens is de invoering van een ‘afrekenbare stoffenbalans’. Boeren moeten dan administratief doorgeven hoeveel stikstof ze op hun erf aanvoeren via veevoer en kunstmest en hoeveel het erf weer verlaat in de vorm van dierlijke mest, akkergewassen en vlees. Het voordeel voor de boer is dat die zijn uitstoot dan kan verlagen op een manier die bij zijn bedrijfsvoering past, onder andere via voermanagement. Maar het systeem staat of valt met de hardheid van de wettelijke normen, en vooral de controle en handhaving daarop. Anders ontstaat opnieuw een papieren werkelijkheid die ver af staat van de echte stikstofuitstoot.

In 2003 keurde het Europese Hof van Justitie nog een soortgelijk systeem (de mineralenbalans Minas) af, omdat dit niet robuust genoeg was. De WUR-onderzoekers bevelen het ministerie daarom aan de controle en handhaving op duurzame staltechnieken en voermanagement goed te regelen.

Reacties

Van der Wal wil niet inhoudelijk reageren op een gelekt concept, waarvan zij ‘betreurt dat het kennelijk circuleert’. LTO suggereert zonder onderbouwing dat de kritiek niet opgaat voor technieken die niet door de WUR zijn onderzocht, waaronder luchtwassers. Uit ander onderzoek is echter gebleken dat het rendement van combi-luchtwassers ook lager is dan aangenomen.