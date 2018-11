Groot gebrek aan vertrouwen in gasbeleid onder meerderheid Groningers

Minister Eric Wiebes op bezoek in het aardbevingsgebied in Groningen. Beeld anp

Zo zegt liefst 65 procent niet te geloven dat de gaskraan daadwerkelijk zal worden dichtgedraaid in 2030, ondanks toezeggingen van minister Wiebes van Economische Zaken.

‘Groningers vragen om daadkracht. Veel mensen zitten in ellenlange schadeprocedures en wachten op het al dan niet versterken van hun huis’, zegt Katherine Stroebe, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Dat is reden voor het gebrek aan vertrouwen in de overheid.’

Extra meting

Sinds 2016 wordt met het zogeheten Gronings Perspectief van de universiteit onderzocht hoe het met de gezondheid, het veiligheidsgevoel en het toekomstperspectief van de Groningers gaat. Zo’n twee keer per jaar worden Groningers over die thema’s bevraagd. Bij de laatste meting ging het om 1.377 mensen.

Na een aardbeving in Zeerijp in januari werd een extra meting verricht. ‘Dat was een hevige beving, die veel emoties losmaakte. We hadden van tevoren besloten dat we binnen 48 uur de Groningers opnieuw zouden ondervragen over de impact op hun gezondheid.’

Maar ook in andere metingen was het gebrek aan het vertrouwen in de overheid een constante. Dat is al sinds november 2016 laag, aldus Stroebe.