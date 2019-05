Groot drugslab op vrachtschip in Moerdijk aangetroffen, mogelijk met ‘boobytrap’

Het drijvende drugslab in Moerdijk wordt ontmanteld. Beeld Omroep Brabant

Tijdens de ontmanteling van het drugslab stuitten agenten en gespecialiseerde opruimingsmedewerkers op nog een tweede unieke ervaring: rond 0.30 uur in de nacht begon het schip opeens water te maken, waardoor de werkzaamheden abrupt moesten worden afgebroken.

‘Vermoedelijk is de boot gesaboteerd’, liet de politie in een eerste reactie zaterdag weten. ‘Uit onderzoek bleek dat er een soort boobytrap in werking was gesteld. Een pomp is vermoedelijk op afstand in werking gesteld, waardoor de boot zou kunnen zinken.’

Het water stroomde plotseling in hoog tempo naar binnen. Medewerkers van meerdere hulpdiensten moesten hun werk in allerijl staken, stelden hun materieel veilig en verlieten de zinkende boot. Rijkswaterstaat legde een soort scherm om het schip heen om te voorkomen dat chemicaliën en brandstof in het open water terecht zouden komen.

Volgens een politiewoordvoerder is de pomp later die nacht ‘vanzelf weer uitgegaan’. Dat zou erop kunnen duiden dat drugscriminelen hem van op afstand hebben bediend. Maar later op zaterdag was de politie voorzichtiger in zijn uitlatingen. ‘We onderzoeken wat de oorzaak is geweest van het feit dat het water plotseling de boot binnenstroomde’, aldus de woordvoerder. ‘De pomp zou bewust door anderen in werking kunnen zijn gesteld. Maar het kan ook iets technisch zijn.’

Miljoenenwaarde

Zaterdag in de loop van de dag is het (vervuilde) water uit het ruim van het schip weggepompt en in twee tankauto’s afgevoerd. Daarna kon de ontmanteling van het drugslab doorgaan. Aan het eind van de dag liet de politie in een tussenstand weten dat voorlopig al ruim 300 liter methamfetamineolie in het schip is gevonden en in beslag genomen. Volgens de politie is de handelsprijs van één kilo methamfetamine ongeveer 15 duizend euro. De straatwaarde van de inbeslagname komt daarmee uit op ruim 4,5 miljoen euro.

Methamfetamine is volgens de Jellinek-kliniek een vorm van amfetamine of speed, maar wel ‘een stuk krachtiger’. In het uitgaanscircuit heeft deze hard drug verschillende benamingen: crystal meth, tina of ice. Volgens Jellinek wordt het veel gebruikt in de gay-scene, bijvoorbeeld om ‘langer door te kunnen gaan op seksfeestjes’.

Vrijdagmiddag werd het drugslab bij een politiecontrole in de haven van Moerdijk ontdekt op het vrachtschip, dat volgens de plaatsnaam op de achtersteven geregistreerd zou staan in Duisburg (Duitsland). Op dat moment waren vier mannen aan boord, die allemaal werden aangehouden: de 65-jarige schipper uit Breda en drie mannen van 23, 26 en 37 jaar die in Mexico zijn geboren en momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Ook is een auto met Duits kenteken in beslag genomen.

Over de achtergrond van de Mexicaanse verdachten wil of kan de politie verder niets zeggen. Europol waarschuwde vijf jaar geleden al voor activiteiten van de Mexicaanse drugsmaffia in Europa. In die tijd werd ook al eens een beruchte 33-jarige Mexicaanse drugsbaron op luchthaven Schiphol gearresteerd - onduidelijk was of hij op doorreis was of echt in Nederland moest zijn voor zaken.

In het 85 meter lange vrachtschip was het ruim over een lengte van 15 tot 20 meter afgezet met schotten. ‘Er waren een soort kamers van gemaakt’, aldus de woordvoerder. Er werd veel drugsafval aangetroffen. In één van de kamers werden pannen gevonden, waarmee de crystal meth werd ‘gekookt’. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zeven kilo ‘instabiele’ grondstoffen naar een veiliger plaats vervoerd en tot ontploffing gebracht.

Dekmantel

Het schip lag volgens bewoners al enige maanden in de haven van Moerdijk. Zij dachten en zagen dat er onderhoudswerkzaamheden werden verricht, maar mogelijk waren die werkzaamheden een dekmantel. Gezien de hoeveelheid drugsafval dat is aangetroffen in het ruim van het schip, werd er al enige tijd crystal meth gekookt in het drijvende drugslab. ‘Hoe lang en hoeveel precies moeten we nog uitzoeken’, aldus de woordvoerder.

Er zijn vaker hennepkwekerijen aangetroffen in schepen, en ook een drugslab in een woonboot, aldus de politie. Maar het is de eerst keer dat een drijvend drugslab is gevonden ‘in zo’n groot vrachtschip’.