Groot deel strand Schiermonnikoog opgeruimd, Reder MSC neemt alle kosten overboord geslagen goederen op zich

Ook zegde de reder toe te blijven zoeken naar kwijtgeraakte containers tot de laatste is teruggevonden. Verder verzekerde MSC dat de rederij toezicht blijft houden op de Nederlandse en Duitse kust totdat alle spullen uit de verloren containers zijn opgeruimd.

Rijkswaterstaat en de gemeente Vlieland hadden de reder eerder aansprakelijk gesteld voor de schade die de overboord geslagen containers hebben aangericht in het gebied van de Waddenzee. Het Team Maritieme Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport doen een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak. Dat onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket.

Rommel geruimd

Ondertussen gaan dit weekeinde de opruimacties volop door. Een groot deel van het strand van Schiermonnikoog is opgeruimd, meldde burgemeester Ineke van Gent zaterdagavond laat. Het is niet nodig om zondag naar het eiland te komen om te helpen.

Afval van het strand van Schiermonnikoog. Beeld Getty Images

Vrijwilligers, beroepskrachten en militairen hebben gisteren een flink deel van het strand ontdaan van de aangespoelde spullen en rotzooi. Er is 220 ton opgeruimd. Wel ligt het in de verwachting dat er de komende dagen en weken (‘misschien wel maanden’) rommel blijft aanspoelen. ‘Ook in de (nabije) toekomst doen we daarom waarschijnlijk graag een beroep op u’, aldus Van Gent in een verklaring.

Het strand is nog niet helemaal schoon. Zo ligt er nog veel klein plastic en piepschuim onder het zand en in de duinen. De Koninklijke Landmacht blijft tot en met zondagmiddag op Schiermonnikoog. Zij nemen de moeilijk bereikbare plekken voor hun rekening.

Beeld Getty Images

Ook op zandbank Het Rif tussen Schiermonnikoog en Ameland is een groot gedeelte van het afval opgeruimd. Schippers, vissers en honderd vrijwilligers hielpen bij deze actie van zeehondencentrum Pieterburen. Ze haalden vooral tassen, schoenen, sokken en piepschuim weg.

Op Terschelling zijn zaterdag meer dan honderd vrijwilligers in touw geweest. In totaal zijn ruim honderd grote zakken van tussen de 5 en 15 kilo gevuld, met onder meer veel piepschuim. De koude wind maakte de opruimactie een zware klus voor de vrijwilligers, aldus stichting De Noordzee. De stichting organiseerde deze actie in samenwerking met de Waddenvereniging, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten.

De milieuorganisaties vrezen dat het schoonmaken van de stranden nog wel weken, of langer, kan duren. Zij zullen daarbij zoveel mogelijk helpen, maar ze rekenen wel op ‘actie en coördinatie’ van de overheid.

Een kilometers lang rommelspoor, 4 meter breed. Aan de grens tussen land en water is het een confrontatie met een minder fraaie kant van de beschaving: wat moet de mens met zoveel meuk?