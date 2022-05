Groot deel failliete bedrijven kreeg eind 2021 nog coronasteun

Een wegens faillissement gesloten winkel in Rotterdam. Veel bedrijven die dit jaar failliet gingen, kregen eerder nog financiële steun vanwege de coronapandemie. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In totaal spraken rechters 488 faillissementen uit. Dat is iets meer dan in de voorgaande kwartalen maar bezien over een langere periode nog altijd erg laag. Volgens het CBS is de lichte stijging deels te verklaren doordat meer bedrijven omvielen waarbij per onderdeel een faillissement werd uitgesproken.

Uitgestelde belastingen waren de vaakst gebruikte steunmaatregel bij de bedrijven die failliet gingen of waarvan een onderdeel failliet ging. Bijna vier op de tien bedrijven waarover een faillissement werd uitgesproken maakten eind 2021 van deze regeling gebruik. Bijna 10 procent van de failliete bedrijven maakte in de tweede helft van vorig jaar gebruik van loonsubsidies via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).