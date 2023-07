Groot-Brittannië wil meer CO2-opslag én meer olie en gas

Premier Rishi Sunak neemt een kijkje in een speciale politiewagen die gebruikt werd om voormalig premier Margaret Thatcher te vervoeren. Beeld Getty Images

Het gaat om het zogenoemde Acorn-project, waaraan ook Shell meedoet. Deelnemende partijen willen bestaande gasleidingen gebruiken om CO 2 naar lege gasvelden bij Schotland in de Noordzee te transporteren.

In de eerste fase moet met het miljardenproject vijf tot zes megaton CO 2 worden opgeslagen. Uiteindelijk zou jaarlijks 20 tot 40 megaton kooldioxide worden opgeborgen. De totale CO 2 -uitstoot van het Verenigd Koninkrijk was in 2022 ruim 330 megaton.

Fossiele vluchtheuvel

De Britse overheid zal komende week naar verwachting ook haar goedkeuring geven aan de exploratie van een aantal nieuwe olie- en gasvelden in de buurt van de Shetlandeilanden. Volgens premier Sunak is de winning van nieuwe fossiele energie belangrijk om de Britse energievoorziening veilig te stellen.

De plannen stuiten op fel verzet van milieuorganisaties die vinden dat het Verenigd Koninkrijk meer moet inzetten op de opwekking van duurzame energie. Zij noemen de ondergrondse opslag van CO 2 een risico, omdat het om nauwelijks bewezen technologie gaat die bovendien een vluchtheuvel biedt aan de fossiele industrie om door te gaan met het gebruik van olie en gas.

Ook in Nederland bestaan plannen voor grootschalige afvang van CO 2 door bedrijven in de haven van Rotterdam. Dit Porthosproject ligt echter stil nadat de Raad van State vorig jaar had bepaald dat er geen gebruikgemaakt kon worden van de zogenoemde bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot.

Boorverbod

Oppositiepartij Labour heeft eerder al laten weten dat ze geen nieuwe boorvergunningen zal afgeven als ze aan de macht komt.

De Britse energietransitie liep afgelopen maand al fikse tegenslag op toen energiebedrijf Vattenfall besloot de bouw te schrappen van een groot windmolenpark voor de Noordzeekust van Engeland. Door gestegen bouwkosten, geopolitieke onzekerheid, hogere rente en lage elektriciteitsprijzen heeft Vattenfall geen vertrouwen meer dat het park rendabel gebouwd kan worden.

Het besluit wordt door andere EU-landen rond de Noordzee met argusogen bekeken, omdat het mogelijk betekent dat er meer windparken niet gebouwd gaan worden. Europa heeft juist grote ambities voor offshore windenergie op de Noordzee.

Rond 2030 willen de EU en Groot-Brittannië samen 120 gigawatt aan offshore windvermogen hebben. Londen moet ruim 40 procent van het totale windvermogen voor zijn rekening nemen, maar het is niet zeker of de ambities onder de huidige omstandigheden nog worden gehaald.