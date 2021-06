Groot-Brittannië past reisadvies Portugal aan, moeten Nederlandse vakantiegangers zich ook zorgen maken?

Engelse fans arriveren 29 mei op het vliegveld in Porto voor de wedstrijd Manchester City - Chelsea. Engelsen konden tot voor kort zonder veel restricties van en naar Portugal reizen. Beeld REUTERS

Toen Nederland halverwege mei het algehele negatieve reisadvies liet vallen, was Portugal een van de weinige landen met de code geel. Die code houdt in dat vakantiereizen mogelijk zijn, maar dat er wel nog veiligheidsrisico’s zijn.

De gele gebieden breiden mondjesmaat uit, maar Portugal is nog steeds een van de weinige landen die volledig geel zijn. In Spanje, Griekenland en Italië geldt dat alleen voor bepaalde eilanden. Vakanties in de Algarve, een kustgebied in het zuiden van het land, zijn dan ook populair onder Nederlanders, zo blijkt uit een rondgang langs Nederlandse reisorganisaties. Concrete cijfers zijn er niet, TUI schat het aantal Nederlanders in Portugal nu op enkele honderden.

Daarin is Portugal overigens geen uitzondering. Nederlanders duiken gretig op gele gebieden. Zelfs een land als Bulgarije, dat gisteren de code geel kreeg maar toch geen klassiek vakantieland is, blijkt populair. De Spaanse Balearen en de Griekse eilanden zijn misschien nog wel populairder dan Portugal. Daarbij speelt mee dat de Portugezen tot voor kort Nederlanders nog helemaal niet wilden ontvangen: door de Nederlandse besmettingscijfers moesten Nederlanders bij aankomst in Portugal eerst in quarantaine. Bovendien is de Algarve nooit dé vakantiebestemming van Nederlanders geweest, Britten voeren daar normaliter de boventoon.

Nog geen code oranje

Nederlanders in Portugal hoeven zich nog niet druk te maken: het reisadvies wordt voorlopig niet aangepast, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat ministerie is verantwoordelijk voor de reisadviezen, maar laat zich daarvoor iedere maandag adviseren door het RIVM.

Het RIVM kijkt voor de adviezen onder meer naar besmettingscijfers, het aantal (positieve) tests en de besmettingen van reizigers die uit het desbetreffende land weer in Nederland arriveren. Als een land meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners kent, past het RIVM het advies sowieso aan. Portugal kende 65 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken.

De Nepalese variant, die in Portugal opdook en de reden was dat Groot-Brittannië overging tot code oranje, zorgt bij Buitenlandse Zaken nog niet voor paniek. Maar mocht het RIVM maandag met een ander advies komen, dan kan de kleurcode zo maar weer worden aangepast en moeten ook Nederlanders bij terugkomst uit Portugal in quarantaine. Het is een risico waar het ministerie halverwege mei al voor waarschuwde. Al maakt Buitenlandse Zaken wel onderscheid tussen ‘oranje’ en ‘donkeroranje’: bij de eerste kleurcode geldt officieel alleen een dringend quarantaineadvies, bij donkeroranje wordt dat een quarantaineplicht.