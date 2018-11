Groot-Brittannië herstelt eer moslimstrijders uit de Eerste Wereldoorlog

De klaprozen waar de Britse eilanden in de aanloop naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog mee worden bedekt, zijn ook neergedaald in de naaldbossen nabij Woking, een stadje net onder Londen. Deze symbolen van The Great War liggen, in de vorm van vers neergelegde kransen, bij een monument in een gerenoveerde gedenktuin. Bijzonder zijn de namen van de gevallenen: namen als Mahrup Shah (129ste Duke of Connaught’s Own Baluchis) en Fazal Khan (93ste Birma Infanterie). Dit waren soldaten die, met tulbanden op hun hoofden, vochten in de loopgraven.

Dat deze Muslim Peace Garden, met minaretten op de hoeken van de muren en een koepel boven de entree, na decennia van verwaarlozing is opgeknapt en heropend door de jongste zoon van koningin Elizabeth, is geen toeval. De deelname van anderhalf miljoen soldaten uit Brits-Indië komt steeds meer in de belangstelling te staan. Bij de 100-jarige herdenking van de wapenstilstand is de steun vanuit wat nu de Gemenebest heet, het thema. Het gouden blaadje op de klap­rozen is niet alleen een verwijzing naar de steun van het thuisfront, maar ook naar die vanuit de toenmalige koloniën.

Augustus 1915, gewonde Indiase soldaten bij het hospitaal in het Engelse Brighton. Beeld .

Juli 1916, troepen uit India wachten op het eten tijdens de slag om de Somme. Beeld .

Minder­heden meer betrekken

Het idee van de Royal British Legion, traditiegetrouw verantwoordelijk voor de verspreiding van de miljoenen op te spelden poppy’s, is om minder­heden meer te betrekken bij de herdenkingen. Speciale aandacht is er voor Britse moslims, dit als tegengif voor anti-islambeweging.

‘Weinigen weten dat duizenden moslimtroepen meevochten en dat het leger meer leek op het Groot-Brittannië van nu dan op de rest van de maatschappij in die tijd’, stond onlangs in een open brief van onder meer oud-generaal Lord Richards, de Londense burgemeester Sadiq Khan en James Cleverly, vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. De auteurs wijzen op heldendaden van bijvoorbeeld Khudadad Khan, die in 1914 een Victoria Cross ontving voor getoonde moed. De eerste soldaat aan Britse zijde die dat jaar een schot loste, was de Ghanees Alhaji Grunshi. In toenmalige Duitse protectoraat Togoland in Afrika.

Irfan Malik. Beeld Andrew Fox

Punjab

De Remember Together-campagne is verwelkomd door Irfan Malik, een arts uit Nottingham. ‘Toen ik jong was, was de herdenking een blanke, christelijke aangelegenheid. Een scheef beeld.’ De 49-jarige heeft zich verdiept in de geschiedenis van het Pakistaanse dorp Dulmial. Als kind had hij daar, op familiebezoek, een Brits kanon zien staan, maar de betekenis ervan ontdekte hij vier jaar terug pas toen een patiënt vertelde over de rol van de koloniale troepen. ‘Bijna alle mannen in Dulmial bleken tijdens The Great War te hebben gediend in het Punjab Regiment, onder wie mijn overgrootvaders. Als ik die geschiedenis als kind had gekend, dan had ik me nog een stuk Britser gevoeld.’ Met die gedachte reist Malik, lid van de moslimorganisatie Ahmadiyya, langs scholen om zijn verhaal te verspreiden.

Een andere nazaat is Asif Shakoor, wiens grootvader tijdens de oorlog diende als brandweerman bij de handelsmarine. Deze persoonlijke geschiedenis heeft hem ertoe gebracht om het South Asian Contribution to Great-Britain-project op te zetten, dat als doel heeft meer te weten te komen over de Aziatische inbreng en deze kennis te verspreiden. ‘In mijn jonge jaren keek ik graag naar oorlogsfilms’, vertelt hij. ‘The Guns of Navarone, The Bridge on the River Kwai en rond Kerst The Great Escape. Ik stelde mezelf voor als oorlogsheld, maar er ontbrak iets: geen van de personages zag er uit als mezelf.’ Dat veranderde toen Shakoor jaren geleden zijn dorp van herkomst bezocht, niet ver van de Khyberpas. ‘Ik ontmoette daar Pashtun-stamoudsten die me hun oorlogsmedailles lieten zien, of die van hun vaders. Ik luisterde daar in de bergen met open mond naar verhalen over de slagen bij Ieper, bij Mons, bij Neuve Chapelle.’

‘Unieke bijdrage Gemenebest-troepen’

De burelen van het Britse ministerie van Buitenlandse en Gemenebest ­Zaken zullen komende dagen worden verrijkt met drie grote beelden van Eerste Wereldoorlog-soldaten als dank voor ‘de unieke bijdrage van Gemenebest-troepen uit Afrika, Azië, de Cariben, Oceanië en Canada’. Hun moed was volgens minister Jeremy Hunt ‘de sleutel naar de overwinning van de geallieerden’. Hij voegt eraan toe dat defensie komende jaren meer soldaten uit de Gemenebest wil gaan werven voor het Britse leger, dat mankracht tekortkomt. Net als honderd jaar geleden.