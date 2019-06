Groot-Brittannië herdenkt vandaag 75 jaar D-day met ‘groots militair spektakel’

President Trump en First Lady Melania Trump arriveren bij de herdenking. Beeld REUTERS

De herdenking begon woensdagochtend in de Britse havenstad Portsmouth. Van daaruit maakten 75 jaar geleden duizenden schepen met geallieerde troepen aan boord de oversteek naar de Franse kust. D-day vormde een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk landden meer dan 150 duizend geallieerden in Normandië om Europa te bevrijden van nazi-Duitsland.

Bij de herdenking van D-day in Portsmouth applaudisseren president Macron, premier Theresa May, prins Charles van Wales, koningin Elizabeth, president Trump, zijn vrouw Melania Trump en de Griekse president Pavlopoulos. Beeld EPA

Koningin Elizabeth nam de Amerikaanse president Trump mee naar de herdenking, waar zo’n driehonderd veteranen aanwezig zijn. Ook premier Rutte is in Portsmouth, evenals de Canadese premier Justin Trudeau, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Macron. De Russische premier Poetin is niet uitgenodigd. Dat was vijf jaar geleden nog wel het geval.

De 93-jarige koningin prees de aanwezige veteranen, wiens leeftijd varieert van 91 tot 101 jaar oud. ‘De oorlogsgeneratie, mijn generatie, is veerkrachtig’, sprak ze. ‘Het doet mij deugd hier vandaag met jullie in Portsmouth te zijn. De heldhaftigheid, moed en opoffering van hen die hun leven hebben verloren, zullen nooit worden vergeten.’

D-dayveteraan Jim Booth praat met de Britse politie voorafgaand aan de herdenking. Beeld AFP

Ook is door diverse leiders voorgelezen uit historische documenten die betrekking hebben op D-day. Zo las de Engelse premier Theresa May een brief voor van de Engelse kapitein Norman Skinner, die hij bij zich droeg toen hij op D-day de Franse kust bestormde. De brief was gericht aan zijn vrouw, Gladys.

‘Ik zie voor me hoe je in de tuin thee drinkt met Janey en Anne, hoe je jezelf klaarmaakt om ze in bed te stoppen. Hoewel ik er alles voor over zou hebben om weer bij jou te zijn, heb ik geen enkele wens om de taak te staken die ons te doen staat.’ De dag na D-day is Skinner gedood.

Trump las een gebed voor dat de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op de nationale radio uitsprak toen hij op 6 juni 1944 het land inlichtte over de invasie. ‘Almachtige God. Onze zonen, de trots van onze natie, zijn met een machtige onderneming begonnen, een worsteling om onze republiek, onze religie en onze beschaving te behouden, en om een lijdende mensheid te bevrijden.’

Op het middagprogramma staat ‘een van de grootste Britse militaire schouwspelen uit de recente geschiedenis’. Elf Britse marineschepen en 25 vliegtuigen van de luchtmacht (RAF) zijn daarvoor in gereedheid gebracht.

De herdenking duurt twee dagen. Donderdag verplaatst het decor zich naar de stranden van Normandië, waar ook herdenkingsactiviteiten zijn georganiseerd. Ook de Amerikaanse president Trump zal dan naar Frankrijk afreizen.