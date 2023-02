Groot-Brittannië als butler van de rijken: ‘Geen land is aantrekkelijker voor het grote geld’

De Britse onderzoeksjournalist Oliver Bullough beschrijft in zijn boek De butler van de wereld hoe Groot-Brittannië de bediende is geworden van de rijken der aarde, ook al hangt er ‘een verdacht geurtje’ aan hun vermogen. ‘Er worden zelden vragen gesteld.’

Om te praten over hoe Groot-Brittannië de bediende is geworden van oligarchen, belastingontwijkers en criminelen, heeft Oliver Bullough een plek uitgekozen die zijn verhaal op aanschouwende wijze samenvat. De Britse onderzoeksjournalist wijst op het in de jaren dertig gesloten metrostation Brompton Road, tegenover warenhuis Harrods. ‘Een ondernemer wilde het ombouwen tot een attractie, maar de staat koos ervoor om het pand te verpatsen aan de Oekraïense oligarch Dmytro Firtash, lange tijd de handlanger van Vladimir Poetin in Oekraïne. Het staat nu al jaren leeg.’

Naar de metrohalte werd in 1928 de West End-komedie Passing Brompton Road vernoemd, maar voor Bullough is het gebouw met de bordeauxrode betegeling geen reden tot jolijt. Het is een halte in de Kleptotours langs ‘foute’ panden die hij samen met de Russische dissident Roman Borisovitsj organiseert en het krijgt een apart hoofdstuk in De butler van de wereld. In dit boek vergelijkt hij zijn vaderland met Jeeves, de charmante, competente en immorele butler uit de komische romans van P.G. Wodehouse. ‘Jeeves bediende een aristocraat; dit land bedient eenieder die genoeg geld heeft’, zegt Bullough.

De 45-jarige zoon van een schapenboer en voormalig Reuters-journalist verdiept zich al jaren in financiële wanpraktijken. Lof kreeg hij voor zijn bestseller Moneyland: Why Thieves And Crooks Now Rule The World & How To Take It Back. Het net in het Nederlands vertaalde The Butler of the World is een vervolg en richt zich op de faciliterende rol die Groot-Brittannië speelt in het bijstaan van de rijken der aarde. Bullough: ‘De Britten staan bekend om hun discretie. Er worden zelden vragen gesteld waar het geld vandaan komt, ook al hangt er een verdacht geurtje aan.’

‘Amerikaanse autoriteiten scherper’

Voor dit onderwerp ontstaat steeds meer belangstelling. Op de planken van Britse boekenwinkels prijkt Bullough’s boek bijvoorbeeld naast Serious Money: Walking Plutocratic London van Caroline Knowles. Wandelen door rijke Londense buurten doet ook Bullough graag, wanneer hij het schrijversbestaan in het landelijke westen van Engeland tijdelijk verruilt voor de hoofdstad. ‘Ik heb veel gekke kentekens gezien, maar deze nog niet’, lacht hij wijzend op een Porsche die met niet meer dan E1 op de nummerplaat door Knightsbridge rijdt. Zijn oog voor het absurde valt op een bordje naast een plantenbak met kunstgras bij de villa van Firtash naast het metrostation. ‘Dit is ons huis. Laat uw honden hier niet uit.’

Veel thuis is Firtash niet.

Vanuit Wenen vecht de oligarch al negen jaar tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. Daar verdenkt de FBI hem ervan een rol te spelen in een internationaal corruptienetwerk. ‘De Amerikaanse autoriteiten zijn veel scherper waar het gaat om financiële malversaties dan de Britse’, aldus Bullough, lopend naar een Pret A Manger voor een koffie verkeerd. In het hoofdstuk ‘Ondergronds’ beschrijft hij hoe Firtash met open armen werd ontvangen in Groot-Brittannië, waar hij zelfs prins Philip de hand schudde. Hij maakt gretig gebruik van Britse butlers, in de vorm van makelaars, advocaten en pr-goeroes.

Oliver Bullough kreeg lof voor zijn bestseller Moneyland: Why Thieves And Crooks Now Rule The World & How To Take It Back. Beeld Kiki Groot

In zijn boek laat Bullough verschillende manieren zien waarop de Britten te werk gaan. Zo is er een hoofdstuk gewijd aan hoe Gibraltar zichzelf van een wat vervallen toegangspoort tot de Middellandse Zee dankzij een slimme zakenman heeft heruitgevonden als een belastingvriendelijke plek, waar alle Britse gokkantoren zich hebben gevestigd. ‘Dit overzeese gebied heeft alle voordeel van Brits-zijn, zonder de nadelen. Het beste van alle werelden. Gokbedrijven boeken dankzij Gibraltar grote winsten, maar de nadelen zijn zichtbaar in de armere buurten van Britse steden waar gokverslaving een probleem is.’

Elders beschrijft hij hoe criminelen in Moldavië een miljard pond wisten te stelen van banken in dit arme land. Het geld bleek te zijn ondergebracht in een Schotse commanditaire vennootschap. Deze bedrijfsvorm was ooit opgezet voor landeigenaren die wilden voorkomen dat pachters rechten kregen, maar groeide dankzij slimme juristen uit tot een middel om fout geld mee wit te wassen. Elders vertelt hij het verhaal van een Britse jurist die Tanzania eind jaren zestig na de machtsovername van de anti-Britse leider Julius Nyerere verliet en belandde op de Maagdeneilanden, dat hij omtoverde tot een belastingparadijs.

Handel in ‘eurodollars’

Het boek geeft een antwoord op de uitspraak van de Amerikaanse politicus Dean Acheson, die in 1962 opmerkte dat de Britten een wereldrijk hebben verloren maar nog geen nieuwe rol hebben gevonden. ‘In werkelijkheid hadden we die rol zes jaar eerder al gevonden’, zegt Bullough. Hij doelt op de Suez-crisis, toen de leidende rol van de Britten op het wereldtoneel definitief werd overgenomen door de Amerikanen. ‘Dat was ook het moment dat de City in Londen zichzelf opnieuw uitvond. Vergelijk het met Wimbledon. Niet langer winnen de Britten dit tennistoernooi, maar nu staat het op lucratieve wijze organiseren ervan voorop.’

Hij doelt op het besluit, indertijd, van de Midland Bank om zich te ontfermen over dollarvoorraden van het Kremlin. De bank had geld nodig om te handelen en de communisten durfden hun geld niet in Amerika onder te brengen. ‘We hielpen onze vijand’, stelt Bullough vast, ‘bij het ontwijken van beperkingen van een vriend.’ Deze handel in de ‘eurodollars’ nam een vlucht. Amerikaanse banken trokken naar Londen, daarbij de strenge kapitaalregels in eigen land ontwijkend. Door in eurodollars te handelen hoefden Britse banken op hun beurt zich niets meer aan te trekken van beperkingen die voor de handel in ponden bestonden.

Oliver Bullough: 'Er is door de jaren een soort van algoritme ontstaan. Wat er ook gebeurt, het zijn altijd de rijken die winnen.’ Beeld Kiki Groot

Dit was volgens Bullough ook het moment waarop de macht begon weg te vloeien uit het openbare bestuur. Landen zijn, zo vertelt hij, overgegaan tot het lokken van kapitaal. ‘Nederland en Ierland zijn dat gaan doen, met verschillende belastingprikkels, maar geen land is aantrekkelijker voor het grote geld dan Groot-Brittannië. Hier in Londen zitten immers alle dienstverleners op een kluitje, plus de particuliere scholen, de grote veilinghuizen, noem maar op. Een veelgehoord argument bij dubieuze financiële diensten is dat ‘als wij het niet doen, het elders wel gebeurt’. Dat is een drogreden. Geen land kan beter faciliteren. Doen wij het niet, kan niemand het.’

Volgens Bullough is het Britse butlerschap geen vooropgezet masterplan. ‘In 1956 leefde niet het idee dat Londen anno 2023 de wereldhoofdstad van financiële misdaad moest zijn. Het is op natuurlijke wijze gegroeid door een combinatie van hebberigheid en onverschilligheid. Slimme mensen hebben gebruik weten te maken van mazen in oude wetten, gebrek aan toezicht en van de onduidelijke status van de laatste restjes wereldrijk, vergeten eilanden die nuttig bleken te zijn om geld te stallen. Er is door de jaren een soort van algoritme ontstaan. Wat er ook gebeurt, het zijn altijd de rijken die winnen.’

‘Geen schijn van kans’

Hij wijst op de bittere ironie dat nu ook de kinderen van het wereldrijk mee beginnen te profiteren van de tolerantie van de Britse autoriteiten jegens verdachte geldstromen. ‘Neem de Moebaraks, lange tijd de helden van de Egyptische natie, die bezaten onroerend goed hier verderop in Knightsbridge.’ Bullough verbaast zich over de geringe bereidheid die lang bestond om er iets tegen te ondernemen. ‘Zelfs de progressieve Schotse nationalisten hadden op een enkeling na geen interesse om iets te doen met die commanditaire vennootschappen die in Schotland worden misbruikt om geld wit te wassen.’

Langzaam worden de Britse autoriteiten wakker, maar de grote uitdaging is om er iets aan te doen. Zo liep de poging van de Britse staat om het verdacht grote vermogen van de in Londen wonende dochter van de eerste president van Kazachstan aan te pakken uit op een juridische blamage. ‘De landsadvocaten hadden geen schijn van kans tegen de topadvocaten die ze had ingehuurd. Het was alsof Manchester United tegen mijn plaatselijke clubje Hereford speelde. De middelen die onze National Crime Agency heeft zijn niets vergeleken met de wapens van hun Amerikaanse collegae.’

Staand bij de villa en het metrostation van Firtash zegt Bullough dat deze oligarch, behalve uitlevering, nog steeds weinig te vrezen heeft in het land van de butlers. ‘Ondanks zijn banden met Poetin staat hij niet op de sanctielijst. Hij is immers geen Rus. Typisch.’