Groot blijft de afstand tussen het politieke toneel in Den Haag en het slagveld in Zelenski’s Kiyv

De Oekraïense president Volodomir Zelenski spreekt in de ochtend via een videoverbinding tot de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

President Zelenski is een beetje verlaat. In de bijna volle bankjes van de Tweede Kamer is het een geroezemoes van jewelste. Als een café na werktijd. Een schoolbus kinderen voor het jaarlijkse uitje. Op de perstribune is het niet anders. Naast al het andere, is het parlement ook een soort sociëteit.

Dan verschijnt president Zelenski in beeld. En begint Kamervoorzitter Vera Bergkamp te spreken. Nu kun je een speld horen vallen. ‘Er is geen afstand tussen Kyiv en Den Haag, tussen u en ons’, zegt ze. ‘De aanval op Oekraïne’, zegt ze, ‘is ook een aanval op vrede, veiligheid en democratie.’ Wie die aanval heeft gepleegd, blijft onbenoemd.

Zelenski zegt dat het lot van zijn land verbonden is met dat van Nederland en Europa. ‘De schaduw van de ruïnes van Rotterdam hangt al boven vele Europese steden’, zegt hij vanaf het scherm, in zijn legergroene t-shirt. ‘Oekraïne is slechts het begin.’

Maar ‘hoe erg het ook klinkt’, mensen wennen al aan de oorlog, zegt hij. ‘Ze passen zich aan.’ Aan raketinslagen, lijsten van overledenen, lijsten van gebombardeerde steden. ‘De oorlog wordt helaas een routine.’ Maar niet voor de mensen in Marioepol. Rusland neemt mensen mee de grens over, ‘zoals de nazi’s dat deden in bezette landen’. Ze plunderen en verkrachten en doden om terreur te zaaien.

Zelenski’s punt: zie de oorlog niet als routine, er gebeuren gruwelijkheden die Europa heel lang niet heeft gezien. En dus moeten we na 36 dagen oorlog nog ‘meer doen’ dan in de eerste maand van de oorlog. Sterkere sancties zijn nodig, meer wapens. En: stop de handel met Rusland ‘zodat je geen miljarden betaalt aan de oorlog. (...) Jullie zijn leiders van de steun, maar we hebben meer nodig.’

Bij Europa willen horen

‘Tirannie moet altijd verliezen’, zegt de president vanuit zijn hoofdkwartier in het belegerde Kyiv. Net als aan de Denen en de Noren eerder deze week, en de Belgen vandaag, spreekt hij zijn dank uit voor geboden hulp en gastvrijheid. Zijn krachtigste pleidooi bewaart hij tot het laatst. Hij weet dat opeenvolgende kabinetten-Rutte fel tegen elke EU-uitbreiding waren. En dat de West-Europese landen, uitgezonderd Italië, in deze oorlog geen reden zien de piketpaaltjes te verschuiven. Of politiek over hun eigen schaduw te springen.

Dus eindigt hij met een appèl aan Nederlanders om Oekraïense steden of regio’s te kiezen om na de oorlog te helpen herbouwen, ‘zodat mensen daar zien en voelen dat u echt betrokken bent. En voor iedereen in uw land die hieraan nog steeds twijfelt, om te kunnen zien dat wij, Oekraïners, met u kunnen zijn in de Europese Unie’. Het Oekraïense vermogen de vrijheid te beschermen zal het Europese Huis versterken. ‘Dat weet u heel goed. En jij weet dat ook heel goed, vriend Mark. Ons EU-lidmaatschap is van jullie afhankelijk.’

Zelenski krijgt een kort staand applaus van de Kamer, waarna hij door moet en voorzitter Bergkamp haar staf in het zonnetje zet. Deze is ‘direct’ na het Oekraïense verzoek om de Tweede Kamer toe te spreken aan de slag gegaan. Het is ‘fantastisch geweest dat men meteen begon na te denken van hoe kunnen we dat organiseren’, zegt ze. Er klinkt geroffel voor de medewerkers.

Hoekstra aan de tand gevoeld

In het erop volgend debat galmen Zelenski’s woorden nog wel na. Tirannie, vrijheid, meer doen. Weinig partijen maken woorden vuil aan de EU. Dan spreekt minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken). Hij lijkt een Oekraïne love fest te verwachten, geen moeilijke dag. Het loopt anders. De Kamer wast hem keihard de oren: waarom gaat het precies in Nederland zo tergend langzaam gaat met het uitvoeren van de sancties? Hoekstra verhaalt over ‘keihard’ werkende ambtenaren, op ‘verschillende’ departementen.

Maar waarom dan zo bitter weinig resultaat, houdt de Kamer vol. Hoekstra kan het niet uitleggen. ‘Buitenlandse Zaken is niet geëquipeerd voor overkoepelende sanctie-monitoring.’ Dan lopen voor het eerst deze dag de emoties pas écht op in de Kamer. Gestommel rond de microfoons, retorisch vuurwerk. Het debat wordt onderbroken, Hoekstra naar huis gestuurd om zijn huiswerk beter te doen.

Zo regeert in de Tweede Kamer – ver van de bommen en verkrachtingen en lijken op straat – de Haagse realiteit van gedeelde dus onvindbare politieke verantwoordelijkheid, die als natte sneeuw voor je ogen wegsmelt. Dat er ‘geen afstand’ is tussen Den Haag en Kyiv is fictie gebleken. Wel overeind staat Zelenski’s waarschuwing dat de oorlog routine dreigt te worden.