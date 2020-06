Groot alarm in Beijing om corona-uitbraak op markt

Een man op een met vlees volgepakte scooter nabij de groothandelsmarkt in Fengtai. Beeld EPA

De markt is gesloten, de wijken eromheen zijn in lockdown geplaatst en ruim tienduizend medewerkers van de markt zijn getest.

De uitbraak kwam donderdag aan het licht, toen een man zich met koorts bij een ziekenhuis meldde en besmet bleek met het coronavirus, het eerste geval in Beijing in 56 dagen. Toen een dag later nog zes personen positief testten, bleken zij allen een connectie te hebben met de groothandelsmarkt Xinfadi. Daar werden zaterdag bij grootschalige testen nog eens 36 besmettingen ontdekt, het hoogste aantal per dag in de Chinese hoofdstad sinds de tellingen eind januari begonnen.

In het stadsdistrict Fengtai, waar de markt zich bevindt, werd zaterdag een ‘oorlogs- en crisissituatie’ uitgeroepen. De elf wijken rond de markt gingen in lockdown: de inwoners mogen daar hun huizen niet meer uit. Ook moet al wie na 30 mei op de markt is geweest of nauw contact heeft gehad met verkopers zich verplicht laten testen. Zondag hadden al meer dan 10 duizend personen dat gedaan, maar volgens de autoriteiten moeten dat er in totaal meer dan 90 duizend worden.

Ook in de rest van Beijing werden de regels weer strenger. Groepsreizen en sportevenementen werden afgelast, en theaters en bioscopen, sinds begin juni mondjesmaat aan het openen, gingen weer dicht. De heropening van de lagere scholen, normaal voor maandag gepland, werd uitgesteld. Aan de ingang van woonwijken, waar de temperatuurcontrole vorige week werd afgeschaft, kwamen de thermometers weer tevoorschijn.

Indammingsstrategie

De Chinese autoriteiten hanteren een verregaande indammingsstrategie: ze erkennen dat het onmogelijk is om nieuwe besmettingen volledig uit te sluiten, maar doen het uiterste om bij elke besmetting de verspreiding tot een minimum te beperken, ook al gaat dat met vrijheidsbeperkingen gepaard. ‘De bestrijding van het coronavirus is als een oorlog’, aldus Wu Zunhou van het Chinese Centrum voor Ziektecontrole en -Preventie (CDC). ‘Elke minuut en elke seconde telt.’

De kordaatheid waarmee deze uitbraak te lijf wordt gegaan, heeft ook te maken met het hoge risicoprofiel van de besmettingshaard. Xinfadi is de grootste markt van Beijing, met vierduizend vaste verkopers en een veelvoud aan dagelijkse klanten. Vermoedelijk ging het coronavirus er al sinds begin juni rond. Uit hun reisgeschiedenis blijkt dat drie besmette klanten de markt voor het laatst op 4 juni bezochten.

De Chinese autoriteiten proberen de tijdlijn van de uitbraak te reconstrueren. Beeld Getty Images

De precieze infectiebron is nog niet bekend. Zaterdag werden op de markt 1.901 stalen afgenomen, van vlees en vis, hakblokken en messen, vuilnisbakken en deurklinken. Daarvan bleken er veertig positief te testen. Aanwezigheid van het virus op een hakblok voor geïmporteerde zalm leidde tot speculatie dat het virus vanuit het buitenland zou zijn gekomen. In heel Beijing werd in supermarkten de zalm uit de rekken gehaald.

Bevroren zalm

Volgens Wu Zunhou is het mogelijk dat het virus op het hakblok met bevroren zalm uit het buitenland is meegereisd, maar kan het evengoed afkomstig zijn van een niezende of hoestende verkoper. Dat het coronavirus vaak op de afdeling zeevruchten opduikt – ook in Wuhan was dat het geval – komt volgens Wu doordat daar veel ijs aanwezig is. In bevroren toestand kan het virus langer overleven.

Naast het isoleren van alle besmettingen proberen de Chinese autoriteiten ook de tijdlijn van de uitbraak te reconstrueren. Dat gebeurt door contactonderzoek en door analyse van de genetische samenstelling van het virus. Dat moet uitwijzen of het virus op de markt bij de Chinese variant aansluit, en dus door een klant of verkoper is geïntroduceerd, of bij de Amerikaanse of Europese variant, en dus met bevroren voedingswaren is geïmporteerd.

De sluiting van Xinfadi, waar 80 procent van de groente- en vleesbevoorrading van Beijing plaatsvindt, leidde zaterdag tot zorgen over voedseltekorten en -prijzen. De autoriteiten benadrukten dat zij alles onder controle hebben. Via groothandels in naburige provincies en via landbouwersverenigingen werden de voorraden in de supermarkten van Beijing verdubbeld tot verdrievoudigd. ‘Er zullen geen lege schappen zijn’, aldus Wang Hongcun van het gemeentelijke handelsbureau.