Groot acteur, onsterfelijk geworden met de rol van Omar Little

Williams was zo goed dat hij met gemak de rol oversteeg die hem onsterfelijk heeft gemaakt, die van Omar Little, de Robin Hood in Baltimore.

In The Wire, een televisieserie waarin aan beide kanten van de wet bepaald geen gebrek was aan zware jongens, speelde Michael K. Williams de meest ongrijpbare gangster van allemaal: Omar Little, een mythe in de straten van Baltimore, die er zijn werk van had gemaakt de drugsdealers van de stad te beroven. Naarmate de serie vorderde, richtte hij zich vooral op de bende van Barksdale en Stringer Bell (Idris Elba).

Elba versus Williams was het zwaargewicht-acteerduel dat The Wire (2002-2008) tot op de dag van vandaag een van de beste series uit de televisiegeschiedenis maakt. Williams werd maandagochtend dood aangetroffen in zijn woning in Brooklyn, New York. Hij was 54; de politie gaat uit van een overdosis, melden New Yorkse media. Williams was de afgelopen jaren in diverse interviews openhartig over zijn worsteling met een cocaïneverslaving.

In een serie die gebaseerd was op het werk van oud-misdaadverslaggever David Simon leek de figuur van Omar altijd larger than life. Omar werd door Williams gespeeld alsof hij uit een andere dimensie kwam, zoals hij zich onderkoeld door het vervallen deel van Baltimore bewoog, dan weer in de schaduw, dan weer in het volle licht. Gekleed in een lange jas, die zijn wapenarsenaal en zijn kogelwerende vest verborg, met eindeloos geduld wachtend tot zijn prooien een steek zouden laten vallen, als een leeuw in het hoge gras, of als een verdwaalde samoerai. ‘A-hunting we will go’, floot hij voor zich uit, zodat er over zijn bedoelingen geen misverstand kon bestaan. Het opvallende litteken dat diagonaal over zijn gezicht liep leek bij Omar te horen, maar was toch echt van Williams zelf, opgelopen bij een gevecht in een bar in New York , toen hij daar zijn 25ste verjaardag vierde.

Het killer-instinct van het personage Omar werd geaccentueerd door het feit dat hij voor zijn grootmoeder zorgde, en dat hij op mannen viel, iets wat zijn opponenten op straat helemaal tot razernij bracht en erin resulteerde dat de prijs op zijn hoofd werd verhoogd. Zijn gewelddadige einde in het laatste seizoen leverde een van de meest memorabele scènes in The Wire , een serie waarin meer personages de eindstreep niet hebben gehaald. Barack Obama noemde Omar Little zijn favoriete personage in zijn favoriete serie.

Omar Little had zomaar de rol kunnen zijn waar Williams niet meer overheen was gekomen, maar hij was uitstekend in een aantal films en series, van 12 Years a Slave tot When They See Us, en vooral in de langlopende HBO-serie Boardwalk Empire, over de opkomst van de georganiseerde misdaad tijdens de drooglegging, waarin hij een aantal seizoenen met veel nuances de gangster Albert ‘Chalky’ White speelde. Hij werd vijf maal genomineerd voor een Emmy. Hij speelde recent een belangrijke rol in Lovecraft Country (HBO). En met Vice News maakte hij de documentaire Raised in the System, waarin de crisis in de jeugdcriminaliteit wordt aangesneden.

Williams werd geboren in Brooklyn, New York, als de zoon van een moeder uit de Bahama's en een vader uit South Carolina. Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij het National Black Theatre in New York. Na het zien van videoclips van Janet Jackson stortte hij zich op een danscarrière, die zou leiden tot uitnodigingen voor tours van George Michael en Madonna.

De wond die hij opliep in het gevecht in de bar in New York gaf, opvallend genoeg, zijn loopbaan een beslissende wending. Het gaf hem, de voormalige danser, opeens het uiterlijk van een straatvechter. Hij werd gevraagd om een zware jongen te spelen in videoclips en om model te zijn voor glamourfotograaf David LaChapelle. Een van zijn eerste filmrollen speelde hij naast Tupac Shakur, als de fixer van een drugsdealer in Bullet (1996).

De grote doorbraak van Williams kwam in The Wire, waarvan de opnamen in 2002 begonnen. Schrijver David Simon baseerde de figuur op Donnie Andrews, die van het beroven van dealers in Baltimore zijn werk had gemaakt. Williams had aan een auditie genoeg om de makers van The Wire te overtuigen dat ze Omar hadden gevonden. Simon noemde Williams in een reactie op Twitter een ‘uitzonderlijk talent’. ‘Op onze gezamenlijke reis verdiende hij altijd de beste woorden. Maar vandaag kan ik die woorden niet vinden.’