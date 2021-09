Groningse studentenvereniging Albertus Magnus verzwijgt ontgroeningsincident

Het historische pand van studentenvereniging Albertus Magnus in Groningen. Beeld anp

Het voorval deed zich voor tijdens de jongste ontgroeningsperiode van de vereniging, van 20 augustus tot en met 1 september. Aanvankelijk ontkende vice-praeses van Albertus, Ruben van Rossem, dat er sprake was van een ontgroeningsincident. ‘De combinatie van warmte en veel mensen in een oud verenigingspand zorgt er helaas voor dat soms mensen flauw vallen. Vergelijkbaar met een concert of festival’, luidde zijn verweer.

De Groningse studentenvereniging R.K.S.V. Albertus Magnus heeft tegen de voorschriften in een incident tijdens de introductieperiode, waarbij tientallen aspirant-leden onwel werden, niet gemeld bij de universiteit. Vier studenten vielen flauw.

Pas in tweede instantie erkende het bestuurslid dat vier studenten flauwvielen toen zij opstonden nadat zij ‘maximaal 20 minuten voorovergebogen zittend’ op elkaar hadden zitten wachten. ‘Wij zijn met hen naar het medisch team gegaan om hen te controleren. De vier personen maakten het na een nacht slapen weer goed en hebben verder deelgenomen aan het programma.’

Navraag bij de overige aspirant-leden leerde vervolgens dat 25 anderen ‘zich niet lekker voelden’, aldus Van Rossem. Ook zij konden na een medische check door met hun ontgroening. ‘Bovenstaande situatie gaat nog geëvalueerd worden. Maar vooruitlopend op deze evaluatie hebben wij alvast besloten deze activiteit niet meer op deze manier in te vullen. En mensen niet zo lang voorovergebogen te laten zitten.’

Albertus Magnus is na Vindicat met 2.400 leden de grootste en meeste corporale studentenvereniging van Groningen. Na incidenten bij Vindicat kondigden de Rijksuniversiteit en de gemeente Groningen in 2016 aan af te willen van ontgroeningen. Zover kwam het niet. Wel werd een gedragscode opgesteld.

In de gedragscode staat onder meer dat de besturen van studentenverenigingen tijdens de introductieperiode zorg moeten dragen voor ‘een veilige en vertrouwde omgeving waarbij (aspirant-)leden respectvol met elkaar omgaan’. In de gedragscode is ook een meldingsplicht opgenomen: mochten zich onverhoopt incidenten voordoen, dan moeten die worden doorgegeven aan de Advies Commissie Introductietijden (ACI). Dat is niet gebeurd, meldt de secretaris van die commissie desgevraagd.

Dat gaat, nu dit incident in de openbaarheid komt, alsnog gebeuren, stelt vice-praeses Van Rossem. ‘Na grondige analyse van hetgeen zich heeft voorgedaan, hebben wij besloten het te melden bij de ACI’. Die gang van zaken doet sterk denken aan de recente geweldsincidenten bij het Amsterdamsch Studenten Corps, die ook pas na publicatie in de Volkskrant door de vereniging bij de Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen werden gemeld. Het Amsterdamsch Studenten Corps heeft inmiddels aangekondigd de dispuutsontgroening ‘in de huidige opzet’ voorgoed af te schaffen.

Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen laat weten dat studentenverenigingen zich aan de gedragscode moeten houden. Hoewel uit de toelichting van de vice-praeses van Albertus Magnus blijkt dat de toedracht van het onwel worden – twee weken geleden – meteen duidelijk was, vindt het universiteitsbestuur het goed dat het incident alsnog wordt gemeld, ‘nu het bestuur weet wat er is gebeurd’.