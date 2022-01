Groningse politiek verzet zich tegen extra gaswinning, staatssecretaris Vijlbrief nu al in lastig parket

De Groningse gedeputeerden tijdens een extra vergadering van de Provinciale Staten over de verhoging van de gaswinning in de provincie. Ze spraken zich in een motie uit tegen het kabinetsbesluit. Beeld ANP

De provincie en gemeente verhogen zo de druk op de kersverse staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief, die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de gaswinning in Groningen. De komende dagen vergaderen ook andere Groningse gemeenten over het besluit om extra gas uit het Groningenveld te halen. Het is te verwachten dat ook zij de druk op Den Haag om het besluit te herzien verder opvoeren.

Als Vijlbrief het besluit om dit jaar dubbel zo veel gas te winnen als gepland alsnog doorzet, jaagt hij belangrijke politieke gesprekspartners tegen zich in het harnas. De staatssecretaris brengt volgende week een bezoek aan de provincie.

Meer gaswinning ‘onacceptabel’

Zowel de Provinciale Staten als de gemeenteraad namen met grote meerderheden moties aan waarin meer gaswinning ‘onacceptabel’ wordt genoemd. Het kabinet zou zich niet aan eerder gemaakte afspraken houden en daarmee het toch al broze vertrouwen van de Groningers schaden.

Ze roepen het kabinet daarom op om het besluit terug te draaien, en het stoppen van de gaswinning wettelijk te verankeren. Volgens de provincie moet daarbij ook een einddatum worden vastgelegd. De gemeente sluit een gang naar de rechter niet uit als het kabinet het besluit niet terugdraait.

Opbrengsten gas naar gedupeerden

Volgens de Provinciale Staten is het bovendien ‘onaanvaardbaar’ dat de Rijksoverheid geld verdient aan de gaswinning, terwijl er in Groningen niet genoeg middelen zijn om de versterkingsoperatie te bekostigen. Ze roepen daarom op om, als de extra gaswinning toch doorzet, alle opbrengsten daarvan direct naar gedupeerde Groningers terug te laten vloeien.

In de Provinciale Staten werden ook harde noten gekraakt over de Subsidie Verbetering en Verduurzaming Groningen. Uit die subsidie zou een genoegdoening worden betaald voor de onzekerheid over de vraag of hun huis moet worden versterkt.

Het budget van de subsidie leek niet toereikend om iedereen die er aanspraak op kan maken daadwerkelijk tegemoet te komen. De pot werd daarom verdeeld volgens het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’-principe, wat maandag leidde tot lange (digitale en fysieke) wachtrijen. Uiteindelijk viste ruim de helft van de aanvragers achter het net.

Commissaris van de Koning René Paas bood in de vergadering woensdagavond zijn excuses aan voor de gang van zaken. De Provinciale Staten willen dat hij bij het kabinet gaat aandringen op een grotere subsidiepot, zodat alle huishoudens die daarvoor in aanmerking komen, ook een bijdrage kunnen krijgen.

Vertraging bij bouw stikstoffabriek

Het kabinet zag zich gedwongen om de gaswinning te verhogen omdat de bouw van een nieuwe stikstoffabriek, die buitenlands gas geschikt kan maken voor gebruik in Nederland, vertraging heeft opgelopen. Ook moet Nederland voldoen aan contracten voor de levering van gas aan Duitsland.

De Provinciale Staten dringen erop aan om Duitsland te helpen bij de zoektocht naar alternatieve leveranciers. Ook willen ze dat het kabinet alles in het werk stelt om de bouw van de stikstoffabriek te versnellen.