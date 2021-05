Groningse brug weer open na botsing met Duits vrachtschip en moeizame reparatie

Tientallen schepen hebben meerdere dagen vertraging opgelopen door het voorval. Beeld ANP

Het kostte Rijkswaterstaat veel meer inspanning dan gedacht om de vaarweg onder de brug vrij te krijgen. De instantie hoopte in het weekend een passage voor de schepen weer mogelijk te maken. Maar de herstelwerkzaamheden liepen moeizamer dan Rijkswaterstaat zich voorstelde, naar eigen zeggen door de ‘grilligheid en ouderdom’ van de brug.

Tijdens de reparatie kwam de instantie erachter dat het dek door de botsing scheef was komen te staan. Daardoor verplaatste veel druk zich naar één zijde van de brug, waardoor aan die kant water in de drijver waarop de constructie staat liep. Ofwel: de brug zonk. Voor het kanaal weer bevaarbaar was, moest de oude drijver leeggepompt worden en een nieuwe drijver onder het bouwwerk worden gevaren.

Tientallen schepen hebben meerdere dagen vertraging opgelopen door het voorval. Het water onder de brug is onderdeel van een belangrijke vaarroute tussen Amsterdam en Duitsland.

Ook voor de ongeveer 15 duizend dagelijks passerende voetgangers en fietsers was de tijdelijke sluiting van de brug een hard gelag. Ook dinsdag ondervinden zij nog hinder van het incident, al is die slechts beperkt. Om tien uur gaat één loopbrug dicht in verband met opruimwerkzaamheden.