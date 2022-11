Groningse boerenzoon groeide uit tot vastgoedmagnaat die ‘te groot was geworden voor gezeik’

Wim Bulten

Het moet zijn finest hour zijn geweest. De lokale jongerenafdeling van de SP had Wim Bulten in 2010 uitgeroepen tot Huisjesmelker van Groningen (een titel die ROOD later moest rectificeren). Nu, begin 2022, was het zijn beurt.

De dakgoot van het gebouw waarin ook de socialisten huisden, lekte. En liet nu net Bulten het aanpalende pand bezitten – zoals hij er inmiddels honderden bezat in de stad. ‘Mijn schoonmaakster kan na iedere regenbui de prut weer schoonmaken’, foeterde Bulten in Dagblad van het Noorden. ‘Ze lullen altijd over anderen. Nou, mijn panden zien er keurig uit, maar zelf hebben ze het totaal niet op orde.’

Van hypocrisie hield Wim Bulten niet. Hij overleed op 26 september onverwacht, op 61-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Wim Bulten groeide op in het Groningse dorp Oostwold, waar zijn vader Jos melkveehouder en wethouder was. Vanwege artrose kon zoon Wim het boerenbedrijf niet overnemen. Het melkquotum werd verkocht en in 1992 kocht Wim zijn eerste pand in de Groningse Fivelstraat.

In de jaren die volgden, bouwde Bulten zijn imperium gestaag uit. Zijn motto: ‘Iedereen kan het, maar de meeste mensen zijn een beetje te lui.’ Altijd zongebruind en met een bos donkere krullen was hij een bekend gezicht in de binnenstad. Gewapend met een invalideparkeervergunning zette hij zijn witte Mercedes overal op de stoep – wat niet iedereen waardeerde.

Aanvankelijk had Bulten de naam een huisjesmelker te zijn. Volgens hem ten onrechte, uiteraard. ‘Weet je hoeveel zaken ik heb gehad bij de huurcommissie? Na al die jaren slechts een handjevol.’

Zo’n tweeduizend huurders bood hij onderdak; Quote schatte zijn vermogen op 80 miljoen euro. ‘Bulten Kamerverhuur’ werd ‘Bulten Vastgoed’, met boerenzoon Wim als ‘Directeur-Grootaandeelhouder’, zoals hij zelf trots vermeldde.

‘Wim zei: ik ben te groot geworden voor gezeik. Hij wilde een net bedrijf achterlaten’, zegt Willem Groeneveld. De Groningse journalist schrijft regelmatig over de vastgoedwereld. ‘Wim vond het moeilijk als ik kritisch was, want hij had een groot ego. Maar hij bleef vriendelijk en ging nooit een vraag uit de weg.’ Toen Groeneveld te maken kreeg met bedreigingen, stond Bulten hem bij.

Met het ‘optoppen’ van panden maakte Bulten zich niet geliefd. Regelmatig had hij het aan de stok met toenmalig wethouder Roeland van der Schaaf. Maar, erkende de PvdA’er na Bultens dood: ‘Ik hecht er ook waarde aan om te zeggen dat hij veel panden inderdaad mooi heeft opgeknapt.’ Bulten zei eerder dat hij dankzij de ‘linkse rakker’ met z’n reguleringsdrang rijk was geworden. Weer zo’n plaagstootje.

Daartegenover stond Bultens zorgzame kant. Met zijn vrouw Trees ontfermde hij zich over veel pleegkinderen. En in coronatijd schold hij geplaagde lokale ondernemers de huur kwijt. Na zijn overlijden schreef een ecoloog aan Dagblad van het Noorden dat Bulten in zijn panden op verzoek vleermuizen en gierzwaluwen had geduld.

In het openbaar was Bulten joviaal, met een enorme geldingsdrang én een kort lontje. Zo belandde de vastgoedmiljonair tijdens een zaalvoetbaltoernooi in Leek in een ordinaire vechtpartij. In 2013 werd hij, in navolging van zijn vader, voorzitter van Pelikaan S. De club klom onder zijn leiding – en financiële impuls – op van de 5de naar de 1ste klasse. Talloze ex-profs streken neer in Oostwold.

Voor de camera zei Bulten laconiek dat alle kritiek van hem afgleed. Toch kropen verwijten hem onder de huid, wat tot overspannenheid leidde. Zakelijk was het leven ook niet zorgeloos voor de man die zich er liever met een grap van af maakte.

Willem Groeneveld ziet overeenkomsten met een andere Groningse selfmade man: horecatycoon Sjoerd Kooistra. ‘Maar Kooistra stierf in eenzaamheid. Voor de uitvaart van Bulten stond een rij voor de Martinikerk.’