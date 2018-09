Gronings rookverbod zonder boetes is immuun voor rechters, maar ook wat vrijblijvend

Weer wordt het territorium van de roker verder ingekrompen. Groningen gaat als eerste stad in Nederland rookverboden instellen op de openbare weg. Een min of meer vrijblijvend verbod, want rokers hoeven niet te vrezen voor een bekeuring.

Een volle asbak op een vliegveld. Foto Martijn Beekman

De gemeenteraad heeft ingestemd met uitbreiding van het rookverbod. Als een instelling in Groningen zelf een rookverbod heeft op eigen terrein, kan ze de gemeente voortaan vragen ook in de aanpalende publieke ruimte het roken te verbieden.

Al meer dan dertig instellingen hebben bekendgemaakt dat ze van de nieuwe mogelijkheden gebruik willen maken. Het ziekenhuis UMCG zal een van de eerste zijn die zo’n aanvraag zal indienen, denkt de woordvoerder van wethouder Mattias Gijsbertsen (sociale zaken en jeugdzorg). Ook scholen, de universiteit en verblijven voor kinderopvang hebben aangegeven een rookverbod te willen rond hun instellingen. Nu nog moeten bezoekers zich langs groepjes rokers werken om binnen te geraken.

Groningen gebruikt voor zijn rookverbod de Algemene Plaatselijke Verordening. En een truc. In zijn voorstellen aan de gemeenteraad schrijft wethouder Gijsbertsen dat een verbod op roken waarschijnlijk juridisch geen steek houdt, want dergelijke verboden moeten worden geregeld in de Tabakswet. Maar ‘het verspreiden van hinderlijke rookgassen’, dat mag hij wel aanpakken met behulp van zijn APV. Die route is gekozen.

Geen bekeuringen

Het is zeer de vraag of die oplossing bij de rechter stand zou houden, maar als het gaat zoals Groningen het heeft bedacht, zullen we dat nooit weten. Groningen is niet van plan de verboden te handhaven. Dat moeten de instellingen die het verbod hebben aangevraagd zelf maar regelen. Zij moeten de borden voor het rookverbod plaatsen, en zij moeten mensen die al paffend zo’n bord voorbijlopen zelf maar aanspreken. Bekeuren kunnen ze niet, en daarom zal er ook nooit een rechtszaak over komen. Dus wordt het wel een vrijblijvend verbod, maar voor de roker zal het moreel wel wat lastiger worden op op de stoep voor het ziekenhuis zijn sigaret op te steken.

Betekent dit verbod dat in de aangewezen gebieden ook auto’s, of tenminste diesels, of tenminste oude diesels geweerd zullen worden? En dat er geen barbecue mag worden gestookt, en geen scooters worden bereden? ‘Nee’, is het verrassende antwoord van de woordvoerder: ‘Het gaat alleen om roken.’

Andere grote steden

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ook ideeën om het roken in het openbaar terug te dringen. In Rotterdam hebben enkele instellingen aan de gemeente gevraagd om een rookverbod op ‘hun’ stoepen. In Amstelveen wordt al wel gewerkt met bordjes ‘Verboden te roken’ op de stoep, maar daar ligt geen verordening aan ten grondslag.

De roker zal de komende tijd nog meer terrein verliezen. In gebouwen en horeca is het allang verboden, op enkele rookruimtes na. Het Haagse Gerechtshof bepaalde eerder dit jaar dat ook de rookruimtes in de horeca dicht moeten. Her en der wordt al gepleit voor rookvrije parken en terrassen. En in wachtrijen in pretparken en dierentuinen is roken ook al verboden.