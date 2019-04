Groningers krijgen vanaf volgend jaar compensatie voor waardedaling woning, ook als er geen schade is

Momenteel heeft de NAM een waardedalingsregeling voor huiseigenaren in het Groningse aardgaswinningsgebied, maar huizenbezitters komen pas voor compensatie in aanmerking als zij hun huis verkopen. Met de nieuwe regeling hoeft daar niet op gewacht worden. Beeld ANP

Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdagochtend bekend. Hoewel de inschattingen uiteenlopen, is onomstreden dat huizen in Groningen minder waard worden door de aardbevingen, het gesteggel over de schade en het imago van de regio.

De nieuwe compensatie is gekoppeld aan het postcodegebied en WOZ-waarde. Voor de gemeente Loppersum, waar de meeste aardbevingen zijn geweest, zal de compensatie 12,9 procent van de WOZ-waarde zijn. In Oldambt 2,4 procent.

Woningeigenaren hoeven voor de genoegdoening niet aan te kloppen bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Zij kunnen vanaf volgend jaar terecht bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen, een overheidsloket.

Een dergelijke overeenkomst was sinds 2013 inzet van een lange juridische procedure. In januari 2018 kregen de Groningse huiseigenaren in hoger beroep gelijk van het gerechtshof Leeuwarden, dat de NAM sommeerde woningbezitters meteen te compenseren.