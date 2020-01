‘Groningen is so pretty!’ Influencers moeten toeristen buiten gebaande paden lokken

Beeld Screenshot Instagramaccount van @broganabroad

Groningen, dat is eigenlijk ‘het Amsterdam van het Noorden’ weet de Londense reisblogger Teresa Gomez. De gracht van het Hoge der Aa? Cute!’ Net terug uit Sint Petersburg is @broganabroad (ruim 22 duizend volgers), maar Rotterdam is natuurlijk óók een wereldstad.

Althans, dat is wat een legertje internationale influencers hun tienduizenden volgers op sociale media moet doen geloven. De inzet van de digitale verleiders is een initiatief van toerismebureau NBTC Holland Marketing. Sinds zondag trekt een zevental uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië door Nederland. Rotterdam en Groningen werden aangedaan, daarna Nijmegen en Arnhem. ‘Gister waren ze in cheese valley, zoals wij dat zo mooi noemen, in en rond Gouda. Vandaag is Utrecht aan de beurt. En morgen gaan ze weer naar huis’, zegt NBTC-woordvoerder Elsje van Vuuren.

Nederland werd vorig jaar door reisgids Lonely Planet ‘uitverkoren’ in de top 10 van internationale bestemmingen. ‘En Lonely Planet wil graag nieuwe bestemmingen onder de aandacht brengen. Zoals Groningen, de Veluwe en Rotterdam. Dat past helemaal bij ónze strategie.’

Spreiding

NBTC Holland Marketing had voorheen hoofdzakelijk als doel toeristen naar Nederland te halen. Tegenwoordig is de organisatie drukker met het spreiden van buitenlandse bezoekers over het land, nu populaire bestemmingen zoals Amsterdam, de Keukenhof en Giethoorn gebukt gaan onder het massatoerisme.

Nederland verwelkomende afgelopen jaar 20,1 miljoen internationale verblijfsbezoekers, een groei van 7 procent ten opzichte van 2018. De uitdaging is toeristen buiten de gebaande paden te lokken, ook wel aangeduid als detourism. Influencers zijn daarbij het nieuwe geheime wapen.

‘Het is niet zo dat we toeristen vanuit Amsterdam letterlijk over het land verspreiden’, zegt Van Vuuren. ‘Als je voor het eerst vanuit Amerika of China een rondje Europa doet, ga je nu eenmaal naar de hoofdsteden; dus naar Amsterdam en niet naar Nijmegen.’

Maar, zegt ze, tweederde van de toeristen in Nederland zijn ‘herhaalbezoekers’ uit Duitsland, België en Groot-Brittannië. ‘En die willen juist weleens wat anders dan Amsterdam.’

Wie, wat, waar

Samen met regionale marketingorganisaties is een uitgekiend programma voor de influencers opgesteld. ‘Gaat het om overtuigen, dan werkt het goed om de verhalen niet zelf te vertellen, maar dit over te laten aan derden’, heet het in de strategische visie van de marketingorganisatie. De vraag is: welk type toerist wil je waar ontvangen, en welke influencer past daarbij?

‘Sommigen zijn erg van fashion en food, anderen snijden ook maatschappelijke thema’s aan’, zegt Van Vuuren. Zo bezochten de internationale blikvangers in het kader van 75 jaar bevrijding het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. ‘Quite emotional’, aldus Jessica Wright, alias @bontraveler (89 duizend volgers). De Tweede Wereldoorlog overstijgt een filmpje van 15 seconden, bericht ze.

Ze zijn niet voor niets gekomen, uiteraard. Reis en verblijf krijgen ze vergoed. Influencers zijn feitelijk wandelende reclamezuilen. ‘[press trip] ’, is de disclaimer die Teresa Gomez – ‘So good to be back in one of my favourite European cities! – gebruikt als voetnoot in een Insta-story vanuit de Rotterdamse Oude Haven. Ze reist dit weekend door naar Italië en Oostenrijk.

Van Vuuren: ‘Het is een vorm van pr, net zo goed als advertenties dat zijn. We moeten er wel budget tegenaan gooien om een bepaald type bezoeker op een bepaalde locatie te krijgen. Dat gaat niet vanzelf.’