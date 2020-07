Groningen en Drenthe verbieden boerenprotesten met trekkers

Boeren stonden afgelopen week met trekkers op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn. In heel het land waren protestacties tegen de veevoermaatregel van het kabinet. Beeld ANP

Volgens de Veiligheidsregio’s leiden de protesten met trekkers en andere landbouwvoertuigen tot onveilige situaties en opstoppingen op wegen, parkeerplaatsen en openbare plekken. ‘We willen herhaling voorkomen’, aldus de Veiligheidsregio Groningen. ‘Demonstreren mag, maar we willen geen onveilige situaties meer’, aldus de autoriteiten in Drenthe over de noodzaak van het verbod.

Volgens de Veiligheidsregio Groningen konden de afgelopen dagen geen afspraken worden gemaakt met de protesterende boeren om ervoor te zorgen dat de acties veilig verliepen. De demonstraties werden niet van tevoren gemeld. Als het verbod volgende week maandag om zeven uur ’s ochtends afloopt, wordt bekeken of het eventueel wordt verlengd. Als ook Friesland, dat eveneens een verbod overweegt, volgt kunnen de boeren in geheel Noord-Nederland niet met hun trekkers demonstreren.

De boeren willen met hun acties protesteren tegen het veevoerbeleid van het kabinet. Met minder eiwitten in het voer wil Schouten de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden terugbrengen. De eiwitbeperking maakt onderdeel uit van het stikstofbeleid van het kabinet. De stikstofbesparing die de maatregel oplevert moet nieuwbouwprojecten weer mogelijk maken, onder andere rond kwetsbare natuurgebieden.

Aangifte tegen minister

Volgens de boeren is dit voer niet goed voor de dieren en groeit het vee minder goed. In de afgelopen week verschenen ze met hun trekkers onder andere in Den Haag en Amsterdam. Op zondag voerden ze ook actie bij distributiecentra van Albert Heijn en Aldi in Zaandam en Groenlo. Protesterende boeren trokken maandag met hun trekkers naar Leiden en Apeldoorn om aangifte te doen bij de politie tegen de minister wegens dierenmishandeling.

In de avond lieten tientallen boeren zich met hun landbouwvoertuigen zien bij de Jaarbeurs in Utrecht waar het lijsttrekkersdebat van het CDA plaatsvond. Een delegatie sprak met de drie kandidaten, minister Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en kamerlid Pieter Omtzigt.