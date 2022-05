Grondstoffengigant Glencore koopt voor 1,3 miljard euro wereldwijd corruptiezaken af

Een open kopermijn in de Democratische Republiek Congo. De mijn is deels eigendom van Glencore, een Brits-Zwitserse multinationale handels- en mijnbouwonderneming in grondstoffen. Beeld Per-Anders Pettersson / Getty Images

Alleen al aan de Amerikaanse justitie moet de groep ruim 1,1 miljard euro overmaken vanwege omkoping en marktmanipulatie. Glencore en zijn dochterbedrijven hebben zich volgens de Amerikaanse aanklager Damian Williams gedurende tien jaar op ‘onthutsende schaal’ schuldig gemaakt aan omkoping van gezagsdragers in landen in Afrika en Zuid-Amerika.

Dat gebeurde om oliecontracten binnen te halen, toezicht te voorkomen en strafzaken te laten verdwijnen. Nog eens ruim 150 miljoen euro vloeit via de Amerikaanse justitie naar Groot-Brittannië, om ook daar een smeergeldzaak te beëindigen.

Met hetzelfde doel wordt nog eens circa 38 miljoen euro betaald aan de Braziliaanse autoriteiten. Betalen zal geen probleem zijn voor Glencore, dat handelt in metalen, mineralen, energie en agrarische producten. De onderneming profiteert financieel sterk van het tekort aan grondstoffen. De beurswaarde van het bedrijf bereikte met zo’n 68 miljard euro onlangs bijna een recordniveau.

Glencore, dat ook actief is in Nederland, wordt al jaren verdacht en vervolgd voor omkoping, fiscale fraude en schenden van mensenrechten, bijvoorbeeld in Afrika en Zuid-Amerika. In Zwitserland en Nederland lopen nog onderzoeken naar het gedrag van Glencore, volgens het bedrijf vanwege nalatigheid in het toepassen van preventieve maatregelen in de eigen organisatie tegen corruptieve praktijken. Vorig jaar liet het kabinet in antwoord op Kamervragen over omkoping door Glencore rond kobaltwinning in Congo weten dat het Openbaar Ministerie geen uitspraken doet over eventueel Nederlands onderzoek.