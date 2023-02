Grondpersoneel Schiphol: ‘Het werk verbetert niet, het verslechtert alleen maar’

Schiphol kampte afgelopen jaar met grote tekorten aan personeel, honderden vacatures bij de incheckbalies, beveiliging en in de bagagekelder konden niet ingevuld kunnen worden waardoor er lange rijen ontstonden op de luchthaven. Beeld ANP / ANP

Net nu de grootste problemen bij de beveiliging zijn verholpen, staat Schiphol voor een nieuwe uitdaging. De luchthaven komt honderden medewerkers in de bagage- en passagiersafhandeling tekort. Dat is personeel dat koffers sjouwt of reizigers incheckt. Schiphol raamt het tekort op 300 tot 500 grondmedewerkers, maar volgens vakbond FNV heeft de luchthaven 800 tot 1.000 nieuwe mensen nodig. Wat maakt dat werk zo onaantrekkelijk?

Tony Roomeijer (r): ‘Het is zwaar werk. Jongens met kinderen hebben thuis geen puf meer om met de kinderen te spelen. Het is sowieso moeilijk om een sociaal leven te hebben'. Beeld .

Tony Roomeijer (59), platformmedewerker

‘Zodra een vliegtuig landt, staan wij klaar om het vliegtuig leeg te halen. Luik open, mannetje erin, koffers en vracht eruit, en nieuwe bagage weer naar binnen. In de romp van een vliegtuig kun je niet staan, dus we staan gebukt koffers te stapelen. Per vliegtuig hebben we 50 minuten, en dat met vijf kisten per dag.

‘Het is zwaar werk. Jongens met kinderen hebben thuis geen puf meer om met de kinderen te spelen. Het is sowieso moeilijk om een sociaal leven te hebben. We krijgen ons rooster maar twee weken vantevoren, en draaien afwisselend ochtend- of avonddiensten. Vaak zijn we maar één keer per maand een weekend vrij.

‘De meeste jongens verdienen 12 euro per uur. Dan is het niet gek dat ze vertrekken. Het werk verbetert niet, zeggen ze, het verslechtert alleen maar. Ze gaan nu in een distributiecentrum aan de slag: hetzelfde loon en dan van 7:00 tot 16:00 werken. Dan zijn ze ‘s avonds thuis.

‘Ondertussen neemt bij ons de werkdruk toe. Ik heb nu vaak twee man om een Boeing 777 af te handelen, terwijl ik er vroeger vijf of zes had. We moeten oppassen dat we geen fouten maken: op de verkeerde manier inladen of de vergrendeling vergeten, dat is gevaarlijk. Daar ben ik steeds scherper op. Ik zeg tegen de jongens: het vliegtuig gaat liever later weg, dan helemaal niet meer weg.’

Zoubida Bouljhaf: ‘Ook ervaren collega’s nemen vaker ontslag. Ze kijken om zich heen en zien dat je elders iets meer kunt verdienen". Beeld .

Zoubida Bouljhaf (46), grondstewardess

‘De doorloop is steeds hoger. Ik zie het vooral bij mijn jonge collega’s, dat zijn jongens en meisjes tussen de 18 en 22 jaar. Ze willen op Schiphol werken: passagiers inchecken en zorgen dat alles bij de gate soepel verloopt. Maar na een paar maanden zijn velen weer vertrokken. Ze zien dat je in deze branche niet oud kunt worden. Het startsalaris is 11,50 per uur. Maar ik doe dit werk al 23 jaar en verdien niet veel meer: 14,18 euro per uur. Dat is gezien mijn ervaring natuurlijk om te huilen.

‘Ook ervaren collega’s nemen vaker ontslag. Ze kijken om zich heen en zien dat je elders iets meer kunt verdienen. Wij werken ook ’s nachts en in de weekenden, maar daar heb je normale werktijden, dus meer tijd voor de kinderen. Dat is allemaal ervaring dat de deur uitloopt.

‘Het werk is ook minder leuk geworden. We doen weliswaar dezelfde taken, maar de omstandigheden zijn veranderd: passagiers zijn nu veel mondiger. Die komen bijvoorbeeld met een te zware koffer aanzetten. Ze weigeren voor die tien kilo extra te betalen. Ze gaan drammen en dan wordt het snel ongezellig.’

Ton Kukler: ‘In de kantine is de sfeer nog prima; je hebt het leuk met elkaar, anders kun je direct stoppen. Maar er wordt ook veel gemopperd'. Beeld .

Ton Kukler (61), werkt in bagagekelder

‘Met de jongens werk ik in de bagagekelder, waar alle koffers naartoe worden gebracht. Wij gooien ze in karren en rijden ze naar het vliegtuig. Ik verdien na ruim dertig jaar dienst 15,75 euro per uur, maar de meeste jongens krijgen zo’n 11,50 euro per uur.

‘In de kantine is de sfeer nog prima; je hebt het leuk met elkaar, anders kun je direct stoppen. Maar er wordt ook veel gemopperd. De prijzen blijven stijgen en mensen komen niet rond. Sommigen hebben schulden. Een aantal collega’s zijn vertrokken: die namen een baan in de logistiek of doen nu iets met computers.

‘Er moeten alleen in mijn team al dertig tot veertig mensen bij. Zo ingewikkeld is het niet, denk ik dan: maak het werk aantrekkelijker. Als je het salaris met 2,50 euro per uur verhoogt, ben je al een heel eind. Dat is met de beveiligers ook gebeurd, en zie hoeveel mensen daar nu op afkomen.

‘Doe je dat niet, dan hebben we straks een groot probleem. Nu zijn het alleen de passagiers die er nog iets van merken. Die staan een uur tot anderhalf uur te wachten op hun bagage. Maar als het straks nog drukker wordt, loopt de hele planning in de soep. Dan hebben we te weinig mensen om alle koffers te verwerken en krijg je vertraging. Dat gaat de handenvol met geld kosten.’