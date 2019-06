Groep van acht klimmers vermist in Himalayagebergte

In de groep bevinden zich onder anderen drie Britten, twee Amerikanen, een Australische vrouw en een Indiase gids. De Indiase autoriteiten hebben zaterdag een reddingsploeg op pad gestuurd, maar die zal zeker drie dagen nodig hebben om het basiskamp te bereiken.

‘We houden altijd hoop, maar om heel eerlijk te zijn, moeten we ons voorbereiden op slecht nieuws’, zei Amit Chowdhury, woordvoerder van de Indian Mountaineering Foundation.

Radiocontact verloren

De expeditie bestond oorspronkelijk uit 12 mensen en werd geleid door de in Groot-Brittannië gevestigde berggids Martin Moran, zo meldt de Britse krant The Guardian. De groep had als doel ‘een ​​maagdelijke piek te beklimmen’. De volledige reis zou naar verwachting 24 dagen in beslag nemen. Volgens een laatste update bereikte de groep op 22 mei het tweede basiskamp op 4870 meter hoogte, waarna aan het laatste deel zou worden begonnen.

Vorige week zaterdag was de plaatsvervangend leider van de expeditie, de Brit Mark Thomas, echter met drie anderen naar het tweede basiskamp teruggekeerd. Hij verloor een dag later het radiocontact met de groep van acht. Toen Thomas niets meer van de groep hoorde, ging hij terug om hen te zoeken. Naar verluidt trof hij een verlaten tent aan en sporen van een lawine.

Het is nog onduidelijk of de klimmers zich in het kamp bevonden op het moment van de lawine.

De afgelopen weken zijn er al elf klimmers om het leven gekomen in het Himalayagebergte. Kenners wijten de vele ongelukken aan de extreme drukte op de Mount Everest.