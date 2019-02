Groentjes beginnen strijd om Eerste Kamer

Het gaat beginnen: zondag staat het eerste debat voor de cruciale Provinciale Statenverkiezingen in maart op het programma. Twee piepjonge lijsttrekkers - naar de maatstaven van de Eerste Kamer - treden namens D66 en PvdA aan. Henk - ‘de tank’ - Otten debuteert voor Forum voor Democratie.

Verder: de KLM-thriller bereikt de Trêveszaal en de ooit zo transparant bedoelde Tweede Kamer wil nu nog meer beveiliging.

EERSTE VERKIEZINGSDEBAT

Drie ‘jonkies’ versus drie veteranen

‘Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa’, luidt het Duitse gezegde over het Europees Parlement als rustoord voor politici in hun nadagen. In Nederland gold lange tijd hetzelfde voor de Eerste Kamer, maar inmiddels is er sprake van een lichte kentering.

Kijk naar het affiche van het eerste televisiedebat voor de komende Provinciale Statenverkiezingen, zondag om 9:30 uur bij WNL op Zondag. Naar senaatsmaatstaven doen er twee piepjonge vrouwen mee: D66’er Annelien Bredenoord is 39 jaar en Mei Li Vos (PvdA) 48 jaar. Bij de mannen is Henk Otten van Forum voor Democratie met zijn 51 jaar geen opamateriaal – en bovendien groen als gras in de politiek. Zijn reputatie is hem wel al vooruitgesneld. Volgens FvD-Kamerlid Theo Hiddema staat Otten binnenskamers bekend als ‘Henk de tank’.

De overige drie deelnemers aan het debat voldoen wel aan het traditionele profiel. CDA’er Ben Knapen (68) was ooit staatssecretaris, Paul Rosenmöller (62) zat al voor GroenLinks in de Tweede Kamer toen de huidige partijleider Jesse Klaver amper uit de luiers was en het cv van VVD-kopstuk Annemarie Jorritsma (68) heeft de omvang van een bescheiden Russische roman.

De vraag voor zondag is of de jonge garde het debat ook nieuw leven in kan blazen. De Eerste Kamer wordt uiteindelijk indirect via de Provinciale Staten gekozen; niemand kan op 20 maart op de ‘lijsttrekkers’ in de studio van WNL stemmen. Bovendien gedragen de senatoren zich steeds meer als willige instrumenten in handen van de partijleiders in de Tweede Kamer. ‘De partijleider neemt het voortouw, maar hij is verstandig genoeg om goed te communiceren met de Eerste Kamerfractie’, zei Paul Rosenmöller toen hij zijn rentree aankondigde.

Opmerkelijk genoeg doet de PVV niet mee zondag. Volgens Geert Wilders omdat WNL bestaat uit ‘PVV-haters’. Volgens WNL omdat de PVV niet reageert op e-mails. Die laatste verklaring lijkt niet geheel implausibel (mocht iemand van de PVV-fractie dit lezen: zou u willen reageren op de laatste vijf mails van de Volkskrant?, red.).

KLM-thriller

Oranjegevoel bereikt Trêveszaal

Het wordt door De Telegraaf al ‘de KLM-thriller’ genoemd. Plot: blijft de in Nederland geliefde KLM-topman Pieter Elbers in het zadel? Of voert de hoogste baas van Air France-KLM, Ben Smith, toch een reorganisatie door die ten koste gaat van de autonomie van KLM en mogelijk de ‘hub-functie’ van Schiphol?

Politiek prestige staat inmiddels ook op het spel. Als Elbers niet herbenoemd wordt, zal dat alom uitgelegd worden als een zege van ‘de Fransen’. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil dat voorkomen. Als aandeelhouder van KLM voerde hij vrijdag ‘een intensief gesprek’ met Smith. Of het ook wat heeft opgeleverd, blijft onduidelijk. Hoekstra: ‘Het is niet netjes om te vertellen wat er precies is besproken. De crux is dat Schiphol ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse economie. We willen zeker stellen dat dat op lange termijn gewaarborgd blijft. En KLM maakt daar een belangrijk deel van uit.’

Premier Mark Rutte probeerde tijdens zijn wekelijkse persconferentie de gemoederen enigszins tot bedaren te brengen. Volgens de minister-president staan er geen banen bij KLM op het spel. Ook zou het verplaatsen van vluchten naar Parijs niet aan de orde zijn. Wat het probleem dan wel is? Daar wilde Rutte ‘in het belang van het proces’ niets over kwijt.

Een cliffhanger dus.

Hoekstra spreekt over KLM. Beeld EPA

DEMOCRATISCHE RUGGENGRAAT

Nog meer beveiliging in Kamer

De bedoeling van architect Pi de Bruijn was ooit dat er dwars door de Tweede Kamer - van het Plein naar de Hofplaats - een ‘openbare passage’ zou lopen. De volksvertegenwoordigers zouden zo altijd de nabijheid van het volk voelen. Het liep anders. De door De Bruijn beoogde ‘democratische ruggengraat’ bleef gesloten en de laatste jaren transformeert de Tweede Kamer steeds meer in een burcht. Er staan al zwaar bewapende marechaussees voor de deur en bezoekers moeten hun kleding en spullen laten scannen, maar vanaf april gaat de Kamer de veiligheidsmaatregelen nóg verder opschroeven. Voortaan moet iedereen zich legitimeren en dient elke bezoeker naam en adres achter te laten. De Kamer wil zo precies weten wat voor volk er in huis is.

