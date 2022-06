GroenLinkser van het eerste uur treedt met de enquête naar Gronings gas nu pas echt op de voorgrond

Tom van der Lee (GroenLinks), de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning in Groningen onderzoekt. Beeld ANP

Voor oudere GroenLinksers zal Tom van der Lee (57) altijd Tommie blijven. Hij kwam ooit binnen bij de eerste fractie van fusiepartij GroenLinks als dienstweigeraar. Volgens ex-partijleider Paul Rosenmöller was dat meteen de enige dienst die hij ooit weigerde. Van der Lee groeide tussen 1990 en 2009 uit tot de grote man achter de schermen, adviseur van meerdere partijleiders, een dossiervreter die over alles en iedereen mapjes aanlegde en de mentor van tal van Kamerleden.

Niet Rosenmöller of Femke Halsema leidde in die tijd de wekelijkse fractievergaderingen, maar Van der Lee. Het idee was dat de partijleiders dan mee konden debatteren met de rest van de fractie, maar de ‘politiek coördinator’ en spindoctor oefende ook invloed uit. ‘Afsluitend zou ik zélf nog een enkele opmerking willen maken’, was een gevleugelde uitspraak bij de 517 fractievergaderingen die hij naar schatting leidde.

‘Een heel harde werker met een ongelooflijke loyaliteit’, zegt Rosenmöller over Van der Lee. ‘Inhoudelijk sterk, analytisch sterk, strategisch sterk en ook nog prettig in de omgang.’

Achtergrond

Zelfs GroenLinksers die al jaren met hem samenwerken, weten weinig over zijn achtergrond. Als je iets persoonlijks wilt horen, moet je het eruit trekken, aldus een partijgenoot. Hij groeide op als kind van een lerarenechtpaar in Silvolde in de Achterhoek, vertelde hij aan de site Silvoldepedia, zat op een katholieke jongensschool waar Guus Hiddink gymleraar was en speelde even met het idee om beroepsmilitair te worden. Op de middelbare school maakte hij zich los van zijn katholieke omgeving, schoof op naar links en besloot politicologie te studeren in Amsterdam – een studie die hij cum laude afrondde.

Als student had hij al allerlei bestuursfuncties, onder andere bij de studentenvereniging Machiavelli, vernoemd naar de politieke denker die door Van der Lee uitvoerig is bestudeerd. Inmiddels is hij bestuurslid van de stichting Machiavelli, die jaarlijks een prijs uitreikt aan mensen die uitblinken in politieke communicatie.

De Achterhoeker is altijd in Amsterdam blijven wonen, maar sommigen zien in zijn afkomst een verklaring voor zijn naar politieke maatstaven bescheiden ego. Hij bleef lang de man in de coulissen, een rol op de voorgrond leek hij nooit te ambiëren. Alleen over zijn dochter, die een voetbalcarrière in de VS heeft, schept hij op sociale media weleens op.

Wille zur Macht

GroenLinks-campagneleider Wijnand Duyvendak werd ooit als beginnend Kamerlid wegwijs gemaakt door Van der Lee. ‘In die tijd zei hij weleens: ik moet er niet aan denken om zelf Kamerlid te zijn. Toch heb ik hem nooit als een kind van de Achterhoek gezien. Ik zag hem als een kind van het Binnenhof.’

Van der Lee behoort tot de school die vindt dat GroenLinks regeringsverantwoordelijkheid moet nemen. In de periode van Rosenmöller werd daar jarenlang naar toegewerkt, maar de opkomst en dood van Pim Fortuyn maakten een einde aan alle illusies.

De opvolger van Rosenmöller, Femke Halsema, kreeg van Van der Lee geregeld het verwijt dat ze geen Wille zur Macht had. Voor Halsema bedacht hij de slogan ‘Knokken voor wat kwetsbaar is’ – een zin die hij nu zelf als motto voor zijn werk gebruikt.

Oxfam Novib

In 2009 verliet Van der Lee na bijna twee decennia het Binnenhof om aan de slag te gaan als directeur campagnes bij Oxfam Novib. In die jaren speelde bij de Britse tak van de ontwikkelingsorganisatie een groot schandaal rond seksueel misbruik in Haïti door Oxfam-medewerkers. Van der Lee erkende later dat hij in een vroeg stadium had gehoord over misdragingen, maar dat hij te weinig deed om de onderste steen boven water te krijgen. Daar bood hij zijn excuses voor aan.

Volgens ex-minister Joris Voorhoeve (D66), die Van der Lee aannam bij Oxfam Novib, droeg de GroenLinkser ‘geen enkele schuld’ aan de gebeurtenissen. ‘Maar hij voelde zich net als vele anderen wel verantwoordelijk, omdat hij nu eenmaal een van de vier directeuren in Nederland was. Het is een buitengewoon intelligente en hardwerkende man.’

Voorzitterschap

In 2016 vroeg Jesse Klaver hem om terug te keren naar het Binnenhof als Kamerlid. Samen met Bart Snels, zijn opvolger als spindoctor, moest Van der Lee helpen om GroenLinks het kabinet in te loodsen. Dat liep in 2017 opnieuw mis, omdat GroenLinks terugschrok voor migratiedeals. In 2021 nam Snels verbitterd afscheid, nadat GroenLinks zich ontpopte tot harde oppositiepartij en zich vastklonk aan de PvdA. Van der Lee bleef loyaal aan de partijtop, zoals altijd.

Dat Van der Lee na vijf jaar Kamerlidmaatschap voorzitter van de enquêtecommissie is geworden, komt in de politieke binnenwereld niet als een verrassing. GroenLinks was ‘aan de beurt’ voor zo’n prestigieuze post en de voormalige spindoctor onderhoudt goede contacten met andere partijen. ‘Hij is een gematigd politicus’, zegt ex-fractievoorzitter Bram van Ojik. ‘Geen Prinzipienreiter, maar iemand die iets wil bereiken. Als je geen politieke spelletjes speelt en niet altijd haantje-de-voorste bent, wordt zo’n voorzitterschap je door anderen misschien wat eerder gegund.’