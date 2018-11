GroenLinks zet lokale opmars voort met monsterwinst in Groningen

Met de winst in Groningen trekt GroenLinks de lijn door die eerder dit jaar werd ingezet bij gemeenteraadsverkiezingen in steden als Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Die steden hebben net als Groningen een relatief jonge bevolking.

In Groningen vonden de raadsverkiezingen niet in maart maar woensdag plaats vanwege een herindeling. Na 1 januari voegen de gemeenten Haren en Ten Boer zich bij Groningen. Door de uitbreiding neemt het aantal zetels in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen toe van 39 naar 45. Daardoor is de zetelverdeling niet goed te vergelijken met de verkiezingsuitslag van 2014.

De monsteroverwinning van GroenLinks ging ten koste van D66. De partij, die in 2014 nog meer dan verdubbelde door van 4 naar 9 zetels te groeien, moet er nu weer 4 inleveren en komt uit op 5. De Partij van de Arbeid, die tot de vorige verkiezingen in 2014 een halve eeuw de grootste in Groningen was, houdt 6 zetels. De VVD, in 2014 gehalveerd, wint nu een zetel en komt uit op 4. Het huidige college van D66, PvdA, GroenLinks en VVD behoudt een ruime raadsmeerderheid (26 van de 45 zetels) en zou dus door kunnen.

Opwinding bij GroenLinks in Groningen vlak nadat de uitslag bekend werd gemaakt. Beeld Jurre van den Berg

Jesse Klaver-effect

‘Dit is ongelooflijk, deze uitslag hadden we niet voor mogelijk gehouden’, jubelde GroenLinks-lijsttrekker Glimina Chakor toen rond middernacht de definitieve uitslag bekend werd. ‘Ik weet niet of dit het Jesse Klaver-effect is. Natuurlijk speelt het landelijke sentiment mee. Maar we hebben ook keihard campagne gevoerd en zijn dicht bij onszelf gebleven. De kiezer geeft een duidelijk signaal af: Groningen moet verder gaan met verduurzaming, eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen.’

D66-voorman Paul de Rook sprak van een teleurstelling. ‘We hebben vier jaar geleden hier ons beste resultaat ooit behaald. We wisten dat het moeilijk zou worden dat te evenaren. Bij lokale verkiezingen heb je soms de landelijke wind mee, soms heb je hem tegen.’

De opkomst is Groningen was 44,1 procent. Aanzienlijk lager dan vier jaar geleden (54,5 procent), maar bij herindelingsverkiezingen is de opkomst traditioneel minder hoog. De PVV weet als nieuwkomer één zetel te bemachtigen in de raad van de nieuwe gemeente Groningen. Lijsttrekker is Ton van Kesteren, die namens de partij van Geert Wilders ook al zitting neemt in de Proviciale Staten van Groningen en in de Eerste Kamer.