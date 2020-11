GroenLinks wil net als in België gratis vijfrittenkaart voor trein als corona-goedmakertje

Virologen vrezen te grote drukte en kans op besmetting in de trein als het kabinet gratis kaartjes gaat uitdelen. Beeld Hollandse Hoogte

GroenLinks is op het idee gebracht door een soortgelijk initiatief in België. Bijna 3,6 miljoen Belgen vroegen de ‘Hello Belgium Railpass’ aan die recht geeft op twee gratis treinritten per maand, van oktober tot en met maart 2021. Brussel hoopt dat de kaart de toeristische, commerciële, recreatieve en culturele sectoren steunt omdat het burgers aanspoort ‘om met de trein ons mooie land te ontdekken of te herontdekken’.

Kröger denkt dat de vijf gratis treinritjes de Nederlander weer kan verleiden om weer in de trein, bus, metro en tram te stappen. Nadat het land medio maart in lockdown ging liepen de reizigersaantallen drastisch terug. Bussen reden vaak leeg rond en de spoorwegen vervoerden nog maar 10 procent van de ruim 1,3 miljoen reizigers die ze voor de virusuitbraak elke dag vervoerden. Intussen zitten de treinen nog steeds minder dan halfvol.

Daluren

Om het openbaar vervoer te compenseren voor het verlies aan inkomsten, heeft het kabinet 1,5 miljard euro uitgetrokken, op voorwaarde dat de vervoerders de dienstregeling op peil houden. ‘Met de beschikbaarheidsvergoeding heeft het Rijk als het ware de onverkochte stoelen overgenomen. We zouden graag zien dat we deze, zodra de situatie dat toelaat, beschikbaar maken voor alle Nederlanders’, zegt Kröger. Om drukte in de spits te vermijden zouden de gratis ritten voor de daluren moeten gelden.

De NS staat niet afwijzend tegenover het voorstel, ‘maar dan moeten we wel gecompenseerd worden voor de inkomsten die wegvallen’, aldus een woordvoerder. De beschikbaarheidsvergoeding dekt maar tot 93 procent van de verliezen die de vervoerders lijden. De NS denkt dit jaar een miljard aan inkomsten mis te lopen, de rest van het openbaar vervoer tussen de 800 miljoen en een miljard.

De invoering van de gratis rittenkaart had in België veel voeten in aarde. De pas werd aangekondigd en een keer gewijzigd zonder vooroverleg met NMBS, de Belgische spoorwegen. De invoering werd tot twee keer uitgesteld, omdat het begin van de gratis ritten in de drukke zomerperiode zou vallen.

Virologen waarschuwden voor drukte in de treinen, die een stijging van het aantal besmettingen kan veroorzaken. Vorige week zaten de treinen naar de Belgische kustplaatsen stampvol. Oostende kreeg in het eerste weekeinde van de maand te maken met vier- tot vijfduizend extra bezoekers, die hun gratis rittenkaart gebruikten.

Op de vraag waarom GroenLinks maar vijf ritten wil weggeven, waarbij de reiziger zelf opdraait voor de zesde rit om thuis te komen, zegt Kröger dat het haar niet gaat om een specifiek aantal, maar om het principe.

Een vliegpas als compensatie voor de miljardensteun die KLM ontvangt, wijst het Kamerlid af. ‘De trein is het meest duurzame vervoersmiddel, het vliegtuig het meest vervuilende.’