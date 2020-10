GroenLinks wil alternatief basisbeurs: startkapitaal van 10.000 euro voor alle 18-jarigen

GroenLinks-leider Jesse Klaver tijdens een online partijcongres in de Amsterdamse popzaal De Melkweg. Beeld ANP

Vijf jaar geleden verdween de basisbeurs en werd het leenstelsel ingevoerd, mede met steun van GroenLinks. Maar veel partijen die het leenstelsel steunden zijn op hun schreden teruggekeerd. Een meerderheid van de Kamer wil er inmiddels van af. Een aantal partijen wil terug naar de basisbeurs, maar GroenLinks komt nu dus met een alternatief.

GroenLinks wil de uitkering van het startkapitaal met terugwerkende kracht laten ingaan per 2015. In dat jaar werd het leenstelsel voor studenten ingevoerd. Met het startvermogen kunnen studenten die daar sindsdien mee te maken kregen hun studieschuld deels of helemaal aflossen, zo is de gedachte.

Het geld moet ook beschikbaar komen voor alle jongeren die de afgelopen jaren onder het leenstelsel vielen. Verder wil GroenLinks de toegang tot de aanvullende beurs uitbreiden. Jongeren wier ouders 100.000 euro of minder verdienen moeten er voor in aanmerking komen, vindt de partij.

GroenLinks denkt dat het zo’n 2,2 miljard euro kost om het plan uit te voeren. Dat geld wil de partij opbrengen met een vermogensbelasting op miljonairs, van 1 procent voor mensen met meer dan een miljoen euro en 2 procent voor mensen met meer dan twee miljoen.

Het plan maakt deel uit van het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks, dat de partij zaterdag presenteert.