GroenLinks verwijdert beelden van Jesse Klavers ‘politieke pr’ bij talkshow Laat op één

Het leek perfecte politieke pr: Jesse Klaver mocht eerder deze week in talkshow Laat op één opeens een ode brengen aan leraren, brandweervrouwen en andere werknemers in de publieke sector. GroenLinks verspreidde de beelden daarna gretig via partijkanalen. Totdat omroep KRO/NCRV verzocht om daar mee op te houden.

Jesse Klaver tijdens zijn ode in de uitzending van Laat op één.

Jesse Klaver kondigde woensdag zelf op Twitter aan dat het spotje van zijn ode niet meer bekijken is via partijkanalen. ‘We willen discussie over de inhoud van de ode, niet over de beelden,’ aldus de GroenLinks-leider. Inmiddels resteert op de Twitter- en Facebookaccounts van de partij alleen nog de tekst.

Volgens een woordvoerder van KRO/NCRV heeft GroenLinks ten onrechte geen toestemming gevraagd voor het gebruik van de beelden uit de maandag uitgezonden talkshow. ‘Dat is wel gebruikelijk,’ aldus de woordvoerder. ‘Onze salesafdeling gaat dan uitvoerig bekijken of we toestemming willen verlenen.’

Bij GroenLinks zijn ze verbaasd over de afwijzende houding van de omroep. Ook andere partijen zouden op social media voortdurend beelden inzetten van televisieoptredens van hun politieke kopstukken.

Uitzonderlijk

Het optreden van Klaver bij Laat op één was wel nogal uitzonderlijk. De partijleider mocht midden in de talkshow opeens achter een katheder plaatsnemen om de kijkers recht in de camera toe te spreken. Klaver wilde naar eigen zeggen ‘alle doorzetters, aanpakkers, doorbijters, volhouders, vechtjassen en klasbakken’ in de publieke sector laten weten dat ze worden gewaardeerd. Zijn slotzinnen: ‘We zien je. We waarderen je. Dit is een ode omdat jij moet weten dat je er niet alleen voor staat.’

We kregen vragen over de gedeelde beelden van de ode die ik uitsprak in Laat op één. We willen discussie over de inhoud van de ode, niet over de beelden. Daarom vervangen we 'm hieronder met de tekst. https://t.co/iZSvYTWps9 Jesse Klaver

GroenLinks was zelf met het idee gekomen. De redactie stemde ermee in. PVV-Kamerlid en mediawoordvoerder Martin Bosma reageerde meteen verbolgen. Hij noemde de samenwerking tussen de talkshow en GroenLinks ‘schaamteloos’. ‘Zendtijd politiek partijen bij de NPO, zelfs met instartfilmpjes en pianomuziek.’

Klavers televisieode aan zorgverleners, politieagenten en postbezorgers past bij zijn pogingen om de veelal hoogopgeleide, stedelijke achterban van GroenLinks te verbreden. Hij maakte het afgelopen jaar een ‘kantinetour’ om in contact te komen met mensen ‘die door de politiek vergeten zijn’. De tournee wordt begin september beëindigd met een grote bijeenkomst in Amsterdam, ‘de Grootste Kantine van Nederland’.

GroenLinks zette de beelden uit Laat op één in om mensen naar die meeting te trekken. Dat kan nu niet meer. De partij gaat niet alsnog een officieel verzoek indienen bij KRO/NCRV. De omroep wil niet zeggen of zo’n aanvraag kans zou maken.