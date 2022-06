‘GroenLinks-top moet rekening houden met verlies van ideologisch geharnaste leden. Hetzelfde geldt voor de PvdA’

Attje Kuiken en Jesse Klaver tijdens een bijeenkomst met leden van PvdA en GroenLinks. Beeld Freek van den Bergh

Dag Avinash, komt de kritiek van PvdA- en GroenLinks-leden inhoudelijk overeen?

‘De PvdA’ers hebben vooral kritiek op het proces: het is snel, te overhaast en te veel top-down. Ze vinden dat je je eerst moet afvragen wat een fusie met de identiteit van de partij doet. De PvdA is volgens hen nog steeds een partij met de potentie om een brede volksbeweging te worden. We zijn niet per se tegen een fusie, schrijven de leden, maar daar moet wel een zorgvuldig proces aan voorafgaan.

‘De tegenstanders binnen GroenLinks die nu een opiniestuk hebben geschreven, lijken überhaupt niets van de PvdA te moeten hebben. De PvdA heeft een aantal zaken voor hun generatie moeilijker gemaakt, vinden zij. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat de baas van Schiphol van de PvdA afkomstig is, terwijl luchtvaart bij GroenLinks zeer gevoelig ligt. Daarnaast hebben de briefschrijvers het over burgemeesters die mensenrechten schenden. Dat verwijst naar burgemeester Ahmed Aboutaleb, wiens stad door de VN op de vingers is getikt vanwege het woonbeleid.

‘Het klinkt alsof de briefschrijvers van GroenLinks de PvdA niet waardig genoeg vinden om mee samen te werken. Dat wil trouwens niet zeggen dat alle criticasters binnen GroenLinks zo denken. Er zijn ook GroenLinks-leden die tegen de fusie zijn omdat ze het proces te snel vinden gaan.’

De kritiek uit PvdA-hoek lijkt me gemakkelijker weg te nemen dan die van GroenLinks-critici. Hoe kijken de leiders van de PvdA daar naar?

‘De partijtop heeft gewoon het besluit genomen om een eerste stap te nemen: een samenwerking tussen de twee Eerste Kamerfracties. Donderdag ging Frans Timmermans in Nieuwspoort tijdens zijn Kees Lunshoflezing kort in op de kritiek van ‘onderop’ dat er eerst gewerkt moet worden aan een gezamenlijk verhaal. Leiderschap, zei Timmermans, betekent ook dat je een keer een knoop doorhakt en het proces in gang zet.

‘Daar voegde hij aan toe dat een nieuwe beweging moet werken aan een nieuw verhaal. ‘Ik wil daar zelf een bijdrage aan leveren, maar het is niet mijn intentie om die te leiden.’ Dat is in de politiek een typische manier van spreken: Timmermans zegt dat hij geen leider wil worden, maar sluit het ook niet helemaal uit. Hij hield in ieder geval een gloedvol betoog waarom de groene en rode thema’s zo nauw met elkaar verbonden zijn. Als je niet beter wist, zag je in hem de leider van de nieuwe beweging.’

Kan de partijtop van GroenLinks nog iets doen om de briefschrijvers binnen hun partij te overtuigen?

‘Als je, zoals de GroenLinks-critici in hun brief doen, de suggestie wekt dat de ideologische verschillen te groot zijn, wordt een fusie heel moeilijk. De partijtop moet er denk ik rekening mee houden dat GroenLinks een groep van ideologisch geharnaste leden verliest. Opiniepeilers zeggen trouwens dat de partij dat verlies uiteindelijk weer goed kan maken door links-progressieve kiezers aan te spreken die wel voorstander zijn van een fusie.

‘Hetzelfde geldt eigenlijk voor de PvdA. De vraag of die partij bereid is om praktisch, mbo-geschoolde stemmers te verliezen, wordt binnen de PvdA een moeilijke discussie. Die mensen worden omschreven als ‘de kinderen van mensen die eerst PvdA stemden, maar nu VVD en PVV stemmen’. Als je in zee gaat met GroenLinks en een duidelijk links-progressief verhaal vertelt, kun je misschien in zetelaantal wel groter worden, maar raak je die traditionele achterban mogelijk definitief kwijt.’

Waarom vechten de voor- en tegenstanders deze ideeënstrijd eigenlijk in de media uit?

‘De opiniepagina’s zijn traditiegetrouw de plek waarop deze discussie gevoerd wordt. Het lag in de lijn der verwachting dat er ingezonden stukken over de linkse samenwerking zouden komen. Maar de discussie wordt natuurlijk ook op de ledenbijeenkomsten van beide partijen gevoerd.’

Bevonden zich in de twee rijtjes van ondertekenaars nog namen waar jij van opkeek?

‘Voor mij waren ze niet heel opvallend. Bij GroenLinks behoorde Sabine Scharwachter, de oud-voorzitter van GroenLinks-jongerenorganisatie Dwars, tot de ondertekenaars, maar het was toch al een tijdje bekend dat zij tegen de fusie is. Bij de PvdA is het opmerkelijk dat er twee oud-partijvoorzitters vragen om het proces niet overhaast te doorlopen: Hans Spekman en Ruud Vreeman.’

Hoe gaat het nu verder?

‘Op zaterdag 11 juni wordt de uitslag bekendgemaakt van het ledenreferendum van GroenLinks over de gezamenlijke Eerste Kamerfractie. Diezelfde dag stemmen ook de leden van de PvdA over dat plan. Als de leden akkoord zijn, gaan beide partijen onderzoeken hoe de samenwerking verder vorm moet krijgen. Dat begint met de samenstelling van een gezamenlijk campagneverhaal en de zoektocht naar senatoren die de linkse samenwerking ondersteunen. Daarna zal de vraag wie de leider van de nieuwe beweging wordt steeds nadrukkelijker klinken.

Wat voor gevolgen zou het hebben als de samenwerking in de Eerste Kamer niet doorgaat?

‘GroenLinks-voorzitter Eikelenboom heeft gezegd dat de pogingen tot samenwerking dan wel even ophouden. Als nu al op de rem wordt getrapt, komen de verdere fusieplannen op een lager pitje te staan. Voor de verdere linkse samenwerking is het dus een cruciaal moment.’