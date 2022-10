GroenLinks-leider Jesse Klaver oppert gezamenlijk programma met PvdA bij volgende verkiezingen

Jesse Klaver bereidt zich, onder toeziend oog van oud voorzitters van Societeit de Witte, voor op de Kerdijk lezing in Societeit de Witte in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh

‘De tijd is rijp voor linkse hergroepering’, aldus Klaver vrijdagavond in de Kerdijk-lezing, vernoemd naar de prominente liberaal-progressieve politicus Arnold Kerdijk (1846-1905). ‘Een nieuw begin, de belofte van linkse samenwerking (...) Ik denk dat de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks een belangrijke volgende fase in moet. Dat we de dure plicht hebben aan de kiezers een alternatief te presenteren. En dat kan alleen als we het samen doen, als we ons fundamenteel aan elkaar committeren.’

Hoe die programmatische samenwerking precies moet worden ingevuld, wil hij nu nog niet zeggen. ‘Dat kan’, zegt Klaver in een toelichting, ‘een oplegger zijn met een paar gezamenlijke punten, een reeks uitgangspunten of een compleet gezamenlijk programma. Daar gaan de partijen over.’ Dat geldt wat hem betreft ook de vraag of er één kandidatenlijst moet komen. ‘Het moet nu gaan om de inhoud, de vorm komt later wel.’

Alsof hij het weerspannige gestaalde kader van de PvdA wilde paaien, citeerde hij in zijn lezing met graagte Joop den Uyl, PvdA-leider van 1966 tot 1986. ‘Alle links-progressieve krachten zullen zich moeten verzetten tegen de ontwikkeling dat mensen zich afwenden van de politiek. Want dan komt ‘het stuur van de samenleving’, zoals hij dat mooi zei, in handen van een kleine groep machtigen.’

Klaver roept iedereen binnen de PvdA en GroenLinks op zich ‘niet blind te staren op het narcisme van het kleine verschil’. Oftewel: ‘Dat wat we gemeenschappelijk hebben is vele malen groter dan waar we verschillend over denken.’

Klaver pookt hiermee de slepende discussie op over nauwe samenwerking van de twee linkse partijen. Links – SP, PvdA, GroenLinks – kwam vorig jaar kleiner dan ooit uit de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Tevoren had Klaver de linkse partijen plus D66 vergeefs opgeroepen tot samenwerking.

Brug te ver

Bij de kabinetsformatie trokken PvdA en GroenLinks vervolgens wel samen op, en eerder dit jaar besloten ze ook de Eerste Kamerverkiezingen van komend voorjaar gezamenlijk in te gaan. Een gezamenlijke lijst bleek vooral voor de PvdA nog een brug te ver. In die partij moeten dan eerst de reglementen worden gewijzigd. Bij een deel van de leden bestaat huiver dat de partij zich te veel vervreemdt van de traditionele arbeidersachterban en wordt overvleugeld door een progressieve GroenLinks-elite.

Wel besloot het congres van zowel PvdA als GroenLinks om na de Eerste Kamerverkiezingen de fracties samen te voegen. Het achterliggende idee is dat ze zonder al te veel problemen weer afzonderlijk verder kunnen mocht de samenwerking niet uitpakken zoals ze voor ogen hadden.

Klaver denkt nu liever nog wat stappen vooruit en wil ook bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen (uiterlijk in 2025) samen optrekken. Grote delen van de achterban van beide partijen lijken voor nauwere samenwerking te voelen. Ook in peilingen doet zo’n links blok het goed. Onderzoeksbureau I&O Research denkt dat er van een fusiepartij een grote wervende kracht uitgaat, waardoor het nieuwe geheel groter wordt dan de optelsom van de zetels van beide partijen.

In de Tweede Kamer werken de fracties al nauw samen. Zo maakten ze op Prinsjesdag samen een tegenbegroting en lanceerden ze dit voorjaar samen het voorstel voor een ‘energieplafond’. In augustus volgde een uitgewerkt voorstel dat grotendeels door het kabinet is overgenomen.

De PvdA buigt zich begin volgend jaar over een wijziging van de reglementen die een gezamenlijke kieslijst mogelijk maakt. Klaver loopt daar nu vast op vooruit. ‘De kiezer heeft recht op een wezenlijk alternatief in dit versplinterde politieke landschap. Dat moeten wij bieden.’