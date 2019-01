GroenLinks komt met wetsvoorstel voor CO2-heffing vanaf 2020

Partijleider Jesse Klaver kondigde zijn voorstel maandagavond aan tijdens een ‘meet-up’ over het klimaatbeleid in Den Haag. Hij hekelt het klimaatbeleid van het kabinet en de voorstellen van de ‘klimaattafels’. Klaver: ‘Het plan is om met bedrijven afspraken te maken over beperking van de CO 2 -vervuiling. Dat is niet ambitieus. Grote bedrijven betalen in de plannen niet mee voor het klimaatbeleid, de burgers wel. Met de CO 2 -heffing die wij voorstellen, wordt het beleid wel eerlijk. Grote bedrijven betalen wel mee en de rekening voor de burger gaat minder omhoog.’

Met zijn voorstel volgt hij de PvdA, die vorige week al een soortgelijk plan lanceerde. Klaver hoopt de PvdA voor te zijn, nu hij al een wetsvoorstel klaar heeft. GroenLinks stelt voor om bedrijven volgend jaar al 25 euro per ton CO 2 te laten betalen. Dat zou 1 miljard euro moeten opleveren. In 2021 wordt dat verdubbeld, waardoor de opbrengst naar verwachting ook verdubbelt. Daarna loopt de heffing op naar 100 euro in 2030 en 200 euro in 2050.

De komende weken kunnen belangengroepen, burgers en planbureaus, zoals het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving, hun visie op het voorstel geven. Klaver wil het wetsvoorstel in het najaar in de Kamer behandelen, tegelijk met de belastingvoorstellen voor 2020. Klavers hoop is dat in elk geval een deel van de regeringscoalitie kan overhalen tot een heffing, waar de VVD tot nu toe voor is gaan liggen.

GroenLinks dient het voorstel in zonder vooraf steun te hebben gezocht bij andere partijen. ‘Dit moet niet iets zijn van coalitie of oppositie. Dit is het algemeen belang. Maar er komt bij dat, als het kabinet straks in de Eerste Kamer steun van ons vraagt, wij in ieder geval steun van de coalitie willen voor dit voorstel’, zegt Klaver.