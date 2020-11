GroenLinks-kandidaat Bouchallikht: ‘Niks gemerkt van banden met Moslimbroederschap’

Kauthar Bouchallikht Beeld GroenLinks

Dat zegt Bouchallikht (26), negende op de GroenLinks-kieslijst voor de Tweede Kamer, in een interview met Trouw. Daarin reageert ze voor het eerst publiekelijk op de vragen die in de afgelopen weken rezen over haar kandidatuur. Die hebben te maken met haar vice-voorzitterschap van Femyso, een koepelorganisatie van 33 islamitische jongerenclubs uit twintig Europese landen.

Hoewel die organisatie samenwerkt met de Europese Commissie en subsidie krijgt van de Europese Unie, brengen onderzoekers Femyso ook al jaren in verband met de Moslimbroederschap. Die laatste politiek-islamitische organisatie werd ooit opgericht in Egypte met het doel om daar de islamitische wetgeving te introduceren, en opereert inmiddels in vele landen.

De broederschap heeft verschillende gezichten. Naast een gematigde stroming die democratie nastreeft staat een conservatieve stroming die de islamisering zo ver mogelijk wil doorvoeren. De organisatie doet veel aan onderwijs, zorg en naastenliefde maar streeft in de eerste plaats politieke doelen na. In de Arabische wereld is dat het vestigen van een islamitische staat. Mensen die verbonden zijn met de broederschap, worden geacht daarmee niet te koop te lopen. Dat maakt de aard en de omvang van de broederschap in veel landen lastig te definiëren.

GroenLinks verzweeg Bouchallikhts bestuursfunctie bij Femyso in eerste instantie toen haar kandidatuur bekend werd gemaakt. De partij prees haar ‘relevant groen netwerk, slimme ideeën en overtuigingskracht’ maar liet Femyso onvermeld. Toen van buiten vragen kwamen, onder meer van de publicist Carel Brendel, over de verenigbaarheid van Femyso met de progressieve en emancipatoire agenda van GroenLinks, benadrukte partijleider Jesse Klaver dat Bouchallikht het partijprogramma volledig onderschrijft.

Andere activiteiten zijn daaraan ondergeschikt, vindt hij. ‘Wij wisten dat zij deze functie had. Ik ga Femyso niet verdedigen, maar de Europese Commissie werkt met ze samen en ze krijgen Europese subsidie.’

De kandidatencommissie kwam vooral bij Bouchallikht uit vanwege haar klimaatstandpunten. ‘Zij is het boegbeeld van de groene beweging’, aldus Klaver. Bouchallikht is onder meer voorzitter van de Stichting Groene Moslims. Ook viel ze als tiener al op als bestuurslid van scholierenorganisatie Laks.

De link tussen Femyso en de Moslimbroederschap wordt vooral gelegd omdat enkele jeugdorganisaties die onder Femyso vallen nadrukkelijk banden met de broederschap onderhouden. Bouchallikth benadrukt echter dat ze dit ‘nooit is tegengekomen’ in haar werk daar. ‘Femyso is een legitieme organisatie. Het is ook niet zo dat wij als bestuur van Femyso het gedachtegoed onderschrijven van alle organisaties die onder ons vallen. Het is andersom. Zij moeten onderschrijven waar Femyso voor staat. Wat ons bindt, is dat we moslims zijn en mee willen doen in het democratische proces. Ik sta zelf voor radicale gelijkwaardigheid. Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is.’

Ook de Duitse jongerentak van Milli Görüs is verbonden aan Femyso. Die organisatie is in Nederland ook niet onomstreden, ze zou de integratie tegenwerken, en staat bij de inlichtingendiensten in enkele Duitse deelstaten zelfs te boek als staatsgevaarlijk. Bouchallikht gaf er vorig jaar een workshop. Dat paste in haar takenpakket, benadrukt zij in Trouw (‘Zolang zij onze principes onderschrijven, komen we daar namens Femyso langs’) maar als GroenLinks-kandidaat zal ze het niet meer doen. ‘Hoe Milli Görüs bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert, mannen en vrouwen apart, dat vind ik niks. Als GroenLinkser zou ik niet langsgaan.’